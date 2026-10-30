Phường Thuận An (TP Huế) sẽ đóng cửa các nghĩa trang, nghĩa địa từ ngày 31/10. Tại đây, nhiều lăng mộ được xây dựng bề thế, chạm trổ cầu kỳ, nằm san sát gần bờ biển và xen giữa khu dân cư.

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Theo thông báo của UBND phường Thuận An, sau ngày 31/10, mọi hoạt động chôn cất và xây dựng mới lăng mộ tại các nghĩa trang thuộc diện đóng cửa đều bị cấm. Người dân có nhu cầu mai táng được hướng dẫn đến nghĩa trang Phú Xuân cũ (nay thuộc xã Phú Hồ), hoặc nghĩa trang Phú Diên cũ (nay thuộc xã Phú Vinh), theo quy hoạch và quy định hiện hành.

Việc đóng cửa các nghĩa trang được thực hiện căn cứ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, định hướng phát triển đô thị, quỹ đất nghĩa địa hiện có và yêu cầu quản lý nghĩa trang tập trung.

UBND phường cũng khuyến khích người dân lựa chọn hình thức hỏa táng để hưởng chính sách hỗ trợ chi phí của Nhà nước. Thời gian tổ chức tang lễ được khuyến cáo không kéo dài quá 72 giờ nhằm hạn chế tốn kém, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Hình ảnh nghĩa trang có nhiều lăng mộ bề thế ở phường Thuận An:

Tại khu nghĩa trang làng Cự Lại, nhiều lăng mộ nằm gần bờ biển và xen kẽ khu dân cư. Các công trình được đầu tư kinh phí lớn, xây dựng cầu kỳ với hoa văn chạm trổ phức tạp, khảm sành sứ tinh xảo.

Các lăng mộ nằm san sát tại nghĩa trang làng Cự Lại.

Lăng mộ được thiết kế cầu kỳ với mái ngói nhiều tầng, các cột trụ lớn có hình rồng.

Lăng mộ được trang trí bằng các họa tiết điêu khắc phức tạp.

Các lăng mộ trở nên nổi bật trong không gian ven biển.

Phường Thuận An có nhiều nghĩa trang với những khu lăng mộ được xây dựng khang trang, bề thế.