Sáng 16/2 (tức 29 Tết), lực lượng chức năng đồng loạt triển khai lắp đặt giàn pháo hoa tại các điểm bắn ở Hà Nội theo kế hoạch. Đến 9h, mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất.

Tại vườn hoa Lạc Long Quân, điểm bắn hồ Tây, các chiến sĩ quân đội kiểm tra nghiêm ngặt các khâu cuối cùng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho màn trình diễn vào lúc 0h sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ.

Ở hai đầu lối vào ven hồ Tây đều được phong tỏa. Các phương tiện qua đây sẽ vòng sang tuyến phố khác để lưu thông tiếp.

Theo kế hoạch, tối nay Hà Nội tổ chức 33 điểm bắn với 34 trận địa pháo hoa (11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao và 23 điểm tầm thấp), kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 17/2/2026.

Lực lượng chức năng cẩn trọng đưa từng quả đạn pháo tầm cao vào ống phóng, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật và an toàn trước thời điểm khai hỏa.

Hệ thống ống phóng sử dụng vật liệu kim loại bền chắc, được thiết kế đa dạng về kích thước nhằm đáp ứng chính xác cấu hình và cỡ đạn của từng chủng loại pháo hoa.

Sau khi các ống phóng được cố định chắc chắn bằng gông sắt và dây dù, lực lượng kỹ thuật tiến hành đấu nối hệ thống mồi lửa điện từ từng quả pháo hoa vào hộp cầu đấu, bảo đảm đồng bộ, chính xác và an toàn tuyệt đối trước giờ bắn.

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Tây Hồ, tại điểm bắn Vườn hoa Lạc Long Quân sẽ triển khai quy mô lớn với 700 giàn pháo hoa tầm cao, 60 giàn tầm thấp cùng 30 giàn hỏa thuật, bảo đảm đúng phương án đã được phê duyệt.

Thượng tá Nguyễn Đình Thắng cho biết bên cạnh các hạng mục đã triển khai, năm nay khu vực hồ Tây được bổ sung 30 giàn pháo hoa hỏa thuật, tạo điểm nhấn mới cho chương trình. Cùng với đó, các lực lượng chức năng sẽ siết chặt công tác kiểm tra, áp dụng đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho màn trình diễn.

Lực lượng y tế và phòng cháy, chữa cháy được bố trí thường trực tại khu vực bắn pháo hoa, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống phát sinh cho đến khi hoàn tất màn trình diễn đêm giao thừa.