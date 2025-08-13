Dự án đường ven biển từ Khu dịch vụ Trùng Dương đến trạm Biên phòng Đức Lợi (trước đây thuộc xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức cũ, nay là xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi) là dự án nhóm C, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Công trình do Ban quản lý thực hiện chương trình tại xã Đức Lợi (cũ) làm chủ đầu tư, thi công từ tháng 3 đến 11/2019, tổng vốn 3,8 tỷ đồng trong đó bao gồm chi phí xây dựng hơn 3,2 tỷ đồng, quản lý dự án gần 38,7 triệu đồng, tư vấn xây dựng gần 368 triệu đồng...

Thời điểm mới hoàn thành và đưa vào sử dụng, tuyến đường này được thi công không đồng nhất, có đoạn hoàn thiện rộng 6m nhưng có đoạn mặt đường chỉ rộng khoảng 4m, phần còn lại được đắp đất cấp phối.

Sau hơn 4 năm đưa vào sử dụng, tháng 3/2024, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi phát hiện dự án có nhiều sai phạm; số tiền bị chiếm đoạt, thất thoát là hơn 1 tỷ đồng bằng cách nâng dự toán, quyết toán khống.

Theo kết luận, sai phạm xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, nổi bật là việc UBND xã và Ban quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xã Đức Lợi buông lỏng quản lý đầu tư, xây dựng; Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Mộ Đức thiếu trách nhiệm, không phát hiện vi phạm; các nhà thầu, đơn vị lập thiết kế - dự toán và đơn vị giám sát có dấu hiệu cố ý làm trái, vi phạm quy định về đầu tư xây dựng.

Sau thanh tra, hiện tuyến đường đã được thi công lại đồng bộ.

Cụ thể, công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thiện Ân và Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Mộ Đức đã lập, thẩm định dự toán sai, trùng khối lượng đắp đất nền đường, làm tăng chi phí dự toán của công trình.

Nhà thầu thi công - Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Công Thành đã nộp hồ sơ dự thầu không trung thực, nghiệm thu khống khối lượng xây lắp để chiếm đoạt gần 986 triệu đồng.

Tuyến đường bê tông có vốn đầu tư 3,8 tỷ đồng nhưng bị "rút ruột" hơn 1 tỷ đồng.

Còn đơn vị giám sát là Công ty TNHH Tư vấn Xây lắp và Thương mại Thành Công có dấu hiệu cố ý làm trái quy định để chiếm đoạt hơn 31 triệu đồng và để gây thất thoát ngân sách nhà nước gần 986 triệu đồng (do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Công Thành chiếm đoạt).

Do phần bên trái tại một số đoạn đường được thi công lại sau đó nên màu sắc mặt đường không đồng nhất.

Sau khi có kết luận, Thanh tra tỉnh đã thu hồi toàn bộ số tiền sai phạm, nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi. Đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Khởi tố 9 bị can

Từ tháng 9/2024 đến nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố 9 bị can. Trong đó, tháng 9/2024, khởi tố Lê Minh Việt (Chủ tịch UBND xã Đức Lợi, Trưởng Ban quản lý Chương trình MTQG xã Đức Lợi), Phan Ngọc Hận (Giám đốc Công ty Thiện Ân), Ngô Đức Viên (nguyên Phó giám đốc Công ty Công Thành) về tội 'Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng'; Đỗ Nhuận (nguyên chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Mộ Đức) về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.

Tuyến đường 1,7 km khiến 9 cán bộ, giám đốc bị khởi tố.

Tháng 6/2025, tiếp tục khởi tố Ngô Đức Vĩ (SN 1973, Giám đốc Công ty Công Thành) và Huỳnh Công Danh (SN 1985, Giám đốc Công ty Thành Công) cùng về tội 'Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng'.

Đến ngày 7/8/2025, thêm 3 bị can là Trần Như Ấn (SN 1991, nhân viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Mộ Đức), Nguyễn Đức Lĩnh (SN 1981, Giám đốc Công ty T.K) và Trần Văn Hiền (SN 1977, Giám đốc Công ty G.T) bị khởi tố về tội 'Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng'.