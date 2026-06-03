Trong bối cảnh thị trường BĐS ngày càng sàng lọc khắt khe, Sun Group liên tục ghi dấu ấn với giới đầu tư bằng những kỷ lục mới về tiến độ thi công và nỗ lực hoàn thiện pháp lý tại chuỗi dự án ven sông Hàn và khu Nam Đà Nẵng.
Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với định hướng vươn tầm thành trung tâm tài chính - thương mại quốc tế, thu hút mạnh mẽ cộng đồng chuyên gia và giới tinh hoa toàn cầu.
Sự bứt phá của du lịch với tổng lượng khách phục vụ trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 6 triệu lượt, tăng hơn 19% so với cùng kỳ 2025, đã đẩy lợi suất cho thuê căn hộ tại khu vực trung tâm duy trì ở mức lý tưởng 8-9%/năm, vượt xa các đô thị lớn khác. Những dự án sở hữu pháp lý vững chắc và tiến độ bàn giao nhanh luôn là “đích ngắm” hàng đầu của giới đầu tư.
Từ Sun Symphony Residence, các màn trình diễn pháo hoa rực rỡ được thu trọn trong tầm mắt với góc nhìn trực diện, không bị che chắn - lợi thế hiếm có của những công trình “soi bóng” bên sông.
Việc đủ điều kiện “ra sổ” chỉ sau nửa năm nhận nhà là lời khẳng định tính minh bạch của dự án. Nhờ pháp lý vững chắc và chất lượng vận hành cao cấp, The Panoma hiện gây chú ý mạnh trên thị trường Đà Nẵng khi giá thuê ghi nhận vọt lên mức 42 triệu đồng/tháng cho căn hộ 2 phòng ngủ.
Sở hữu vị trí đắc địa mặt tiền sông Hàn cùng tầm nhìn bao quát “dòng sông ánh sáng”, căn hộ Symphony 5 không chỉ là tọa độ an cư lý tưởng cho giới thượng lưu, mà còn là khối tài sản truyền đời với tiềm năng sinh lời và tăng giá bền vững.