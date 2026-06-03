Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với định hướng vươn tầm thành trung tâm tài chính - thương mại quốc tế, thu hút mạnh mẽ cộng đồng chuyên gia và giới tinh hoa toàn cầu.

Sự bứt phá của du lịch với tổng lượng khách phục vụ trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 6 triệu lượt, tăng hơn 19% so với cùng kỳ 2025, đã đẩy lợi suất cho thuê căn hộ tại khu vực trung tâm duy trì ở mức lý tưởng 8-9%/năm, vượt xa các đô thị lớn khác. Những dự án sở hữu pháp lý vững chắc và tiến độ bàn giao nhanh luôn là “đích ngắm” hàng đầu của giới đầu tư.

Minh chứng rõ nét nhất cho năng lực triển khai “nhanh - quyết liệt” của Sun Group là việc “sáng đèn” tổ hợp Sun Symphony Residence. Từ tháng 5/2026, các tòa tháp S1, S2, S3 lần lượt bàn giao cho khách hàng chỉ sau 2 năm ra mắt (tháng 5/2024). Đây là “bệ đỡ” để Sun Group tiếp tục giới thiệu tòa Symphony 5. Ảnh: Ánh Dương

Việc bàn giao thần tốc giúp các chủ sở hữu lập tức bắt tay hoàn thiện nội thất, sẵn sàng đưa căn hộ vào vận hành đón Lễ hội Pháo hoa quốc tế DIFF 2026, tối ưu hóa lợi nhuận khi công suất phòng ven sông Hàn luôn chạm ngưỡng 100%. Ảnh: Quốc Đạt

Từ Sun Symphony Residence, các màn trình diễn pháo hoa rực rỡ được thu trọn trong tầm mắt với góc nhìn trực diện, không bị che chắn - lợi thế hiếm có của những công trình “soi bóng” bên sông.

Cùng tham gia “cuộc đua nước rút” về tiến độ thi công, tổ hợp Sun Ponte Residence kế cận cầu Rồng bàn giao từ tháng 3/2026, đúng lộ trình 2 năm sau ngày ra mắt. Sự xuất hiện của các dự án đã hoàn thiện này không chỉ giải cơn khát nguồn cung căn hộ trung tâm mà còn khẳng định uy tín của Sun Group trong việc hiện thực hóa các cam kết nhanh chóng đưa tài sản của chủ sở hữu sinh lời. Ảnh: Ánh Dương.

Nếu tiến độ xây dựng là thước đo năng lực thực thi của chủ đầu tư, thì tốc độ hoàn thiện pháp lý chính là “tấm khiên” bảo vệ khối tài sản của khách hàng. Tại tổ hợp Sun Cosmo Residence, tòa tháp The Panoma đã được bàn giao từ 6 tháng trước và hiện nay đã bắt đầu triển khai cấp giấy chứng nhận sở hữu (sổ đỏ) cho cư dân. Ảnh: Ánh Dương

Việc đủ điều kiện “ra sổ” chỉ sau nửa năm nhận nhà là lời khẳng định tính minh bạch của dự án. Nhờ pháp lý vững chắc và chất lượng vận hành cao cấp, The Panoma hiện gây chú ý mạnh trên thị trường Đà Nẵng khi giá thuê ghi nhận vọt lên mức 42 triệu đồng/tháng cho căn hộ 2 phòng ngủ.

Lý giải về quyết định thuê căn hộ 2 ngủ tại tòa Panoma, ông Simon Paul Rowe (doanh nhân Mỹ) cho biết: “Dù giá thuê nhỉnh hơn 20-30% so với các căn hộ khác, nhưng chất lượng, vị trí cùng cơ hội tuyệt vời để hòa nhập vào cộng đồng cư dân quốc tế tại đây là hoàn toàn xứng đáng”. Ảnh: Ánh Dương

Trước đó, dự án Sun Costa Residence từng gây sốt thị trường khi đủ điều kiện ký Hợp đồng mua bán chỉ sau đúng 1 tháng ra mắt thị trường (ra mắt tháng 5/2025, đến tháng 6 đã đủ điều kiện). Tọa lạc trên tuyến đường Vương Thừa Vũ không xa sông Hàn và cận biển Mỹ Khê, Sun Costa Residence, với 2 tòa tháp căn hộ cao 25 tầng và 3 tầng hầm, là dự án BĐS dòng tiền tiên phong tại Đà Nẵng. Ảnh: Sun Property

Tại lõi trung tâm phía Nam Đà Nẵng, các dự án tháp căn hộ Spana Tower và Cora Tower dù mới được giới thiệu vào cuối năm 2025, nay đã đủ điều kiện ký Hợp đồng mua bán. Những bước tiến này cho thấy yếu tố pháp lý luôn được chủ đầu tư đặt lên hàng đầu. Ảnh: Ánh Dương

Chuỗi kỷ lục về tiến độ thi công, ký kết hợp đồng mua bán, bàn giao nhà đến cấp sổ đỏ của các dự án trước đã củng cố niềm tin của giới đầu tư với tháp căn hộ Symphony 5 - “mảnh ghép cuối cùng” của tổ hợp Sun Symphony Residence. “Át chủ bài” này đã thu hút tới 1.669 lượt booking ngay tại sự kiện ra mắt mới đây. Ảnh: Sun Property

Sở hữu vị trí đắc địa mặt tiền sông Hàn cùng tầm nhìn bao quát “dòng sông ánh sáng”, căn hộ Symphony 5 không chỉ là tọa độ an cư lý tưởng cho giới thượng lưu, mà còn là khối tài sản truyền đời với tiềm năng sinh lời và tăng giá bền vững.

Ngay tại đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế DIFF 2026, Sun Symphony Residence trở thành “tọa độ vàng” ngắm trọn những màn trình diễn mãn nhãn. Đây là “khán đài” ngắm pháo hoa số 1 bên sông Hàn. Ảnh: Nhiếp ảnh 891

(Nguồn: Sun Property)