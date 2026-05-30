Tối 30/5, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 chính thức được khai mạc, mở màn cho chuỗi 6 đêm trình diễn kéo dài đến ngày 11/7.

Ghi nhận của VietNamNet, hàng chục nghìn người dân và du khách đổ về khu vực trung tâm TP Đà Nẵng để thưởng thức đại tiệc ánh sáng bên bờ sông Hàn. Toàn bộ hơn 10.000 chỗ ngồi trên khán đài được lấp kín từ rất sớm. Dọc hai bờ sông Hàn và trên các cây cầu, dòng người ken đặc chờ đợi màn tranh tài được mong đợi nhất mùa hè.

Với chủ đề "Thiên nhiên", đêm khai mạc là cuộc so tài giữa đội chủ nhà Đà Nẵng và đương kim vô địch Trung Quốc. Hai đội đã đưa khán giả bước vào hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi những màn pháo hoa rực rỡ kể câu chuyện về vẻ đẹp của hành tinh xanh, khát vọng sống hài hòa với thiên nhiên và sự kết nối giữa các nền văn hóa.

Mở màn đêm thi, đội Đà Nẵng mang đến câu chuyện về vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam. Những chùm pháo liên tục chuyển sắc, đan xen, với sự kết hợp giữa kỹ thuật ngày càng hoàn thiện cùng chiều sâu cảm xúc đã giúp đội chủ nhà tạo nên một trong những màn trình diễn được đánh giá giàu bản sắc nhất trong nhiều mùa DIFF gần đây.

Trong khi đó, đội Trung Quốc tiếp tục khẳng định đẳng cấp với thế mạnh về kỹ thuật dàn dựng, khả năng đồng bộ pháo hoa với âm nhạc và các hiệu ứng pháo không khói hiện đại. Những lớp pháo hoa dày đặc, liên tục biến đổi hình thái và màu sắc đã biến bầu trời sông Hàn thành một bức tranh phương Đông đầy mê hoặc.

Khán giả bất ngờ khi được chứng kiến những hiệu ứng pháo vô cùng tinh xảo như cây tre, bông lúa…

Điểm nhấn bất ngờ trong phần thi của đội Trung Quốc là việc lựa chọn ca khúc "Việt Nam Tinh Hoa". Giai điệu quen thuộc vang lên giữa màn pháo hoa rực rỡ như lời chào thân thiện gửi tới khán giả Việt Nam, nhận được những tràng pháo tay hưởng ứng kéo dài.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định: “DIFF 2026 mang chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối” là sự thể hiện mong muốn của thành phố về hình ảnh năng động, nơi kết nối văn hóa, du lịch, sáng tạo và hợp tác quốc tế”

Không chỉ hấp dẫn bởi những màn pháo hoa, DIFF 2026 còn gây ấn tượng với hạ tầng và công nghệ trình diễn được nâng cấp mạnh mẽ.

Lần đầu tiên trong lịch sử lễ hội, sân khấu được trang bị hệ thống vòm cơ khí khổng lồ rộng hơn 40m, cao 10m. Cùng với đó là hàng loạt công nghệ hiện đại như laser công suất lớn, matrix LED 3D, hệ đèn Retro Amber và LED xuyên thấu đa tầng, tạo nên không gian trình diễn quy mô và giàu hiệu ứng thị giác.

Sau đêm khai mạc, các trận tranh tài tiếp theo sẽ diễn ra vào tối thứ Bảy hàng tuần. Cụ thể, ngày 6/6 đội Pháp - Z121 Vina Pyrotech, Việt Nam với chủ đề Di sản. Ngày 13/6 đội Nhật Bản - Italy với chủ đề Văn hóa. Ngày 20/6 đội Đức - Ma Cao (Trung Quốc) với chủ đề Sáng tạo. Ngày 27/6 đội Australia - Bồ Đào Nha với chủ đề Tầm nhìn. Ngày 11/7 đêm thi chung kết.