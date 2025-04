Thông tin trên được nêu ra tại tờ trình gửi UBND TP Cần Thơ về đề xuất phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của Sở Nội vụ.

Một góc TP Cần Thơ nhìn từ trên cao. Ảnh: Trần Tuyên

Theo đề xuất, quận Ninh Kiều thành lập 3 phường Tân An, An Bình và Ninh Kiều. Trong đó, phường Tân An trên cơ sở hợp nhất các phường An Hoà, Cái Khế, Tân An, Thới Bình và 1 phần phường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thuỷ).

Phường Tân An sau sáp nhập có diện tích 13,4km2, quy mô hơn 128.000 người, đặt trụ sở làm việc tại UBND quận Ninh Kiều.

Thành lập phường An Bình trên cơ sở nhập phường An Bình, xã Mỹ Khánh và một phần phường Long Tuyền (quận Bình Thuỷ). Phường này có diện tích hơn 18km2 với gần 39.000 người, đặt trụ sở tại phường An Bình.

Phường Ninh Kiều mới trên cơ sở nhập phường An Khánh, Xuân Khánh và Hưng Lợi. Sau sắp xếp, phường rộng hơn 10km2, quy mô gần 87.000 người, trụ sở đặt tại UBND phường Hưng Lợi.

Quận Cái Răng sẽ thành lập 3 phường Cái Răng, Phú Thứ và Hưng Phú. Trong đó, phường Cái Răng trên cơ sở nhập diện tích phường Lê Bình, Thường Thạnh và Ba Láng; trụ sở đặt tại UBND phường Lê Bình.

Cũng theo đề xuất này, số lượng đơn vị hành chính sau sáp nhập của các quận Bình Thuỷ thành 3 phường, Ô Môn 4 phường và Thốt Nốt 6 phường. Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh, mỗi huyện thành lập 4 xã; riêng huyện Phong Điền thành 2 xã.

Hiện tại, TP Cần Thơ có diện tích tự nhiên hơn 1.440km2, dân số gần 1,5 triệu người. Thành phố gồm 9 đơn vị hành chính cấp huyện (5 quận và 4 huyện) cùng 80 đơn vị hành chính cấp xã (39 phường, 5 thị trấn, 36 xã). Sau sáp nhập, địa phương này còn 33 đơn vị hành chính cấp xã (14 xã, 19 phường); tương đương giảm hơn 58%.