Ngày 28/7, tại Ninh Bình đã diễn ra hội thảo lấy ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung chủ trì hội thảo. Tham gia hội thảo còn có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo 28 Sở Dân tộc và Tôn giáo và Sở Nội vụ 6 tỉnh, thành phố.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung phát biểu tại hội thảo

Bảo đảm thực hiện ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung cho biết, thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, thời gian qua, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã rất tích cực, khẩn trương tiến hành xây dựng dự thảo hồ sơ Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Dự thảo quy định chi tiết các điều, khoản tại 34 điều và các biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026; khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP, Nghị định số 124/2025/NĐ-CP của Chính phủ về tiếp tục đơn giản hóa trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Nghị định bảo đảm phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số hiện nay và thực hiện ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của các cá nhân, tổ chức.

Theo đó, dự thảo Nghị định được xây dựng gồm 8 Chương, 77 Điều.

3 nhóm nội dung chính

Hội thảo đã nghe nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn của đại diện các Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ đối với toàn bộ hồ sơ dự thảo của Nghị định, tập trung vào 3 nhóm nội dung chính.

Các đại biểu tham gia hội thảo lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Nội dung thứ nhất, về hoạt động tín ngưỡng, trọng tâm là hoạt động tín ngưỡng ngoài cơ sở tín ngưỡng.

Nội dung thứ hai, về hoạt động tôn giáo, trọng tâm là hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng; thu hồi văn bản chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; đình chỉ hoạt động của chức việc và quy định chuẩn trình độ, phương thức, hình thức đào tạo trong các cơ sở đào tạo tôn giáo.

Nội dung thứ ba về cắt giảm, đơn giản hóa, tái cấu trúc thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Việt Hưng - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội thảo

Ông Nguyễn Việt Hưng - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ, đề xuất: cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo với các cơ quan quản lý thông tin, truyền thông, an ninh mạng và chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, cần áp dụng biện pháp định danh điện tử để kiểm soát các trang thông tin tâm linh nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật, mê tín dị đoan, phát tán thông tin sai sự thật, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Một số đại biểu cũng đề nghị cần ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể về việc đăng ký, thông báo hoạt động tín ngưỡng tại các phủ, điện thờ tư nhân; tiêu chí xác định quy mô hoạt động, trách nhiệm của chủ cơ sở và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý, giám sát hoạt động tín ngưỡng.

Quang cảnh hội thảo

Về thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, đăng ký hoạt động tôn giáo trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều đại biểu đề nghị: Cần có hướng dẫn cụ thể, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan trong tiếp nhận, thẩm định, giải quyết hồ sơ, nhằm bảo đảm thống nhất trong thực hiện và tránh lúng túng ở cơ sở.

Tiếp tục hoàn thiện các quy định chi tiết về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

Phát biểu bế mạc hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung thay mặt Bộ Dân tộc và Tôn giáo đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, sâu sắc và rất sát với các nội dung xin ý kiến của các đại biểu. Những ý kiến góp ý của các đại biểu là nguồn tham khảo rất quan trọng, quý báu trong quá trình hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị định.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định chi tiết về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng; người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng; thông báo, đăng ký hoạt động tín ngưỡng; đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung; cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; quy định về tổ chức tôn giáo, hoạt động tôn giáo; quy định về quyên góp; tài trợ; cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo, công trình phụ trợ; biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cũng như hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị định.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ nghiên cứu, phân tích, đánh giá kỹ các ý kiến đề xuất của các đại biểu tại hội thảo để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện các quy định tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.