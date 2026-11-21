Theo Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn, kỹ thuật căng da mặt Deep Plane đang là giải pháp cải thiện sa trễ, nâng đỡ mô sâu, được nhiều khách hàng Việt kiều lựa chọn.

Ảnh: Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn

Từ lời giới thiệu đến trải nghiệm thực tế

Với nhiều Việt kiều, trở về Việt Nam không chỉ là dịp thăm gia đình mà còn là cơ hội chăm sóc bản thân. Khi cân nhắc căng da trẻ hóa gương mặt, khách hàng thường quan tâm đến chuyên môn bác sĩ, kết quả thẩm mỹ và thời gian hồi phục trước khi trở lại nước ngoài.

Chị Trương Linda My, Việt kiều Mỹ, biết đến JK Nhật Hàn qua lời giới thiệu của một số người bạn từng làm đẹp tại đây. Những thay đổi trên gương mặt người quen khiến chị quan tâm đến phương pháp căng da mặt Deep Plane. Sau khi trực tiếp thăm khám, kiểm tra sức khỏe và được bác sĩ giải thích phương án can thiệp, chị quyết định thực hiện phẫu thuật.

Chị Trương Linda My chia sẻ sự hài lòng sau phẫu thuật căng da mặt Deep Plane tại JK Nhật Hàn. Ảnh: Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn

Theo chị Linda My, sự chỉn chu trong tư vấn, thăm khám và chuẩn bị trước phẫu thuật giúp chị an tâm. Chị hài lòng với kết quả trẻ đẹp như mong đợi, cảm giác như trẻ lại 10 tuổi.

Tương tự, chị Lê Luân Thi Loan, Việt kiều Mỹ, từng lo ngại về cảm giác đau, sưng bầm và dấu vết sau căng da mặt. Tuy nhiên, quá trình hồi phục thuận lợi hơn dự kiến. Sau khoảng ba tuần, gương mặt dần thay đổi rõ nét, đường khâu cũng ngày càng khó nhận thấy.

Hình ảnh chị Lê Luân Thi Loan trước và sau 14 ngày phẫu thuật căng da mặt tại JK Nhật Hàn. Ảnh: Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn

“Sau khoảng hai ngày, tôi thấy nhẹ nhàng và dễ chịu. Đến tuần thứ ba, những thay đổi trên gương mặt trở nên rõ nét. Tôi rất bất ngờ vì trước đó nghĩ căng da mặt sẽ đau và khó chịu”, chị Loan chia sẻ.

Hai câu chuyện cho thấy khách hàng Việt kiều không chỉ quan tâm đến kết quả thẩm mỹ mà còn chú trọng quá trình tư vấn, chuẩn bị và hồi phục sau phẫu thuật.

Deep Plane - Khi trẻ hóa không chỉ là kéo căng làn da

Theo BS.CKI Trần Văn An, Trưởng khoa Thẩm mỹ Khuôn mặt và Căng da tại JK Nhật Hàn, lão hóa gương mặt không chỉ xảy ra trên bề mặt da. Theo thời gian, mô mềm vùng má có thể sa trễ, rãnh mũi má sâu hơn và đường viền hàm kém sắc nét. Mức độ thay đổi khác nhau tùy cấu trúc giải phẫu của mỗi người.

“Có người chủ yếu gặp tình trạng da chùng, đường viền hàm kém sắc nét, nhưng cũng có trường hợp mô mềm vùng má giữa sa trễ, rãnh mũi má sâu. Vì vậy, bác sĩ cần đánh giá cấu trúc giải phẫu và mức độ lão hóa trước khi lựa chọn kỹ thuật”, BS. An phân tích.

Với trường hợp mô nâng đỡ sa trễ, chỉ xử lý da dư có thể chưa giải quyết đầy đủ nguyên nhân. Kỹ thuật Deep Plane tiếp cận mặt phẳng bên dưới hệ thống cân cơ nông SMAS (Superficial Musculoaponeurotic System). Thông qua giải phóng có chọn lọc các dây chằng giữ mô, bác sĩ tái định vị mô mềm, hướng đến cải thiện vùng má giữa, rãnh mũi má và đường viền hàm khi có chỉ định phù hợp.

Cũng theo BS. An, điểm khác biệt so với một số kỹ thuật SMAS nằm ở mặt phẳng bóc tách và cách giải phóng, tái định vị mô. Tuy nhiên, Deep Plane không mặc nhiên là lựa chọn tốt nhất cho mọi khách hàng.

BS. Trần Văn An chia sẻ chuyên đề về kỹ thuật căng da mặt Deep Plane tại JK Nhật Hàn. Ảnh: Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn

Theo BS. An, việc thăm khám cần đánh giá độ chùng da, tình trạng sa trễ mô mềm, đường viền hàm và sự cân đối tổng thể để lựa chọn phương pháp phù hợp.

“Không phải trường hợp nào cũng cần Deep Plane. Quan trọng là xác định đúng nguyên nhân lão hóa, tránh can thiệp không cần thiết”, BS. An nhấn mạnh.

Bên cạnh điều trị, BS. An còn chia sẻ chuyên đề Deep Plane tại buổi sinh hoạt chuyên môn của bệnh viện, góp phần trao đổi kiến thức và kinh nghiệm thực hành.

Cá nhân hóa phương pháp và kế hoạch hồi phục tối ưu cho khách hàng

Bên cạnh kỹ thuật, việc đánh giá sức khỏe và theo dõi hậu phẫu có vai trò quan trọng. Tại JK Nhật Hàn, khách hàng được xem xét tình trạng lão hóa, tiền sử bệnh, thuốc đang sử dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến phẫu thuật; các kiểm tra cần thiết được chỉ định trước khi quyết định can thiệp.

Đại diện Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn nhấn mạnh, đối với khách hàng Việt kiều, việc liên hệ trước giúp chủ động lịch tư vấn và thời gian lưu trú. Tuy nhiên, chỉ định phẫu thuật cần dựa trên thăm khám trực tiếp. Khách hàng cũng nên sắp xếp đủ thời gian tái khám và theo dõi hồi phục trước khi trở lại nước ngoài.

Sau phẫu thuật, tư vấn trực tuyến hỗ trợ theo dõi từ xa nhưng không thay thế thăm khám trực tiếp khi có dấu hiệu bất thường.

Theo đại diện Bệnh viện, thời gian hồi phục và kết quả cải thiện tùy thuộc từng người. Phẫu thuật vẫn có những rủi ro nhất định, vì vậy khách hàng cần được tư vấn rõ về lợi ích, giới hạn và biến chứng có thể gặp.

Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn 31 Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, TP.HCM Hotline: 094 1800 999 Website: https://benhvienthammyjknhathan.com/ Giấy phép hoạt động: 188/BYT-GPHĐ

(Nguồn: Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn)