Những cái tên Việt trong các dự án quốc tế

Sparx* - một studio có trụ sở tại TP.HCM thuộc tập đoàn Virtuos - là đơn vị từng tham gia sản xuất Star Wars: Rebels, Avengers: Infinity War, The Bad Batch (Lucasfilm), Valorant, League of Legends,... hay mới đây nhất là Split Fiction, BEHEMOTH, Dune: Awakening... Những khâu như modeling (tạo hình nhân vật), lighting (thiết lập ánh sáng), animation (diễn hoạt) các bom tấn quốc tế này đều có sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bad Clay Studio, AIOI Studio - đơn vị chuyên về hậu kỳ - cũng từng đảm nhận nhiều dự án hợp tác quốc tế, đóng góp vào các khâu hậu kỳ cho phim, quảng cáo và cinematic game toàn cầu, điển hình là các bom tấn: Parasyte: The Grey, Sweet Home, The Devil Judge, Hellbound.

Đội ngũ nhân sự Virtuos đồ họa râu, tóc trong tựa game Split Fiction - công đoạn khó và phức tạp nhất trong tạo hình nhân vật. Nguồn ảnh: Sparx*

Trong những đội ngũ ấy, không ít nhân sự là người trẻ Việt mới bước ra từ ghế nhà trường, nhiều người chỉ mới 22-25 tuổi, nhưng đã đảm nhận các vị trí như Animator (Chuyên viên diễn hoạt 3D), Compositor (Chuyên viên xử lý hậu kỳ) hay FX Artist (Chuyên viên hiệu ứng kỹ xảo).

Ngành công nghiệp sáng tạo toàn cầu đang cần gì?

Theo báo cáo của Visual Effects Society, chỉ tính riêng mảng VFX (kỹ xảo điện ảnh) và Animation (hoạt hình), toàn cầu sẽ thiếu hụt hơn 500.000 nhân sự trong vòng 5 năm tới. Tại Mỹ, nhiều studio phục vụ cho Netflix, Marvel Studios, Disney,... đang buộc phải thuê nguồn nhân lực tại châu Á vì không đủ nhân lực nội địa đáp ứng tiến độ sản xuất.

Cùng lúc đó, ngành game toàn cầu đã vượt mốc 200 tỷ USD doanh thu vào cuối năm 2024, kéo theo làn sóng tuyển dụng ồ ạt từ các “ông lớn” như Riot Games, Ubisoft, Blizzard. Các vị trí liên quan đến Đồ hoạ Game (Game Art & Design) như 3D Artist (nhà thiết kế đồ hoạ), Concept Designer (thiết kế ý tưởng), Character Modeler (nhà tạo hình nhân vật) luôn trong tình trạng thiếu người. Nhu cầu không chỉ đến từ các game mới mà còn từ mảng điện ảnh, quảng bá và các sản phẩm tương tác tăng trưởng nhanh chóng trên nền tảng số.

Tạo hình nhân vật game của Huỳnh Ngọc Ân - bạn trẻ 2K5 sau 6 tháng theo học chuyên ngành Đồ họa Game (Game Art & Design)

Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như một nguồn cung giàu tiềm năng, được quốc tế đánh giá cao nhờ khả năng thích nghi nhanh, tư duy thẩm mỹ tốt và chi phí sản xuất hợp lý.

Đào tạo bài bản - yếu tố giúp Gen Z Việt bước vào chuỗi sản xuất toàn cầu

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ các studio quốc tế, nhân lực trẻ buộc phải có nền tảng kỹ thuật vững vàng, có mắt thẩm mỹ tốt, tư duy điện ảnh, kỹ năng vẽ tay, làm chủ công cụ và hiểu rõ quy trình (pipeline) sản xuất.

Học viện Kỹ xảo điện ảnh & Hoạt hình MAAC (Công ty Cổ phần Đào tạo Ứng dụng Aprotrain) là một trong số ít đơn vị đào tạo tại Việt Nam cung cấp chương trình chuyên sâu, sát với nhu cầu thực tế của 3 lĩnh vực Kỹ xảo điện ảnh (VFX), Diễn hoạt 3D (3D Animation), Đồ họa game (Game Art & Design). Học viên tại MAAC được đào tạo toàn diện về quy trình sản xuất, từ tiền kỳ (pre-production) đến sản xuất (production) và hậu kỳ (post-production), theo chuẩn quốc tế.

Không chỉ học phần mềm, học viên còn được tham gia các đồ án nhóm giả lập dự án thật, làm việc theo mô hình pipeline, được hướng dẫn trực tiếp bởi các giảng viên là những chuyên gia đang làm việc tại các studio chuyên nghiệp.

Một số dự án có sự tham gia của học viên MAAC

Nhờ nền tảng đó, nhiều học viên MAAC đã góp mặt cho các dự án trong và ngoài nước khi chưa tốt nghiệp. Nổi bật là Đinh Hoàng Long - cựu học viên và hiện là giảng viên tại MAAC, người ghi dấu ấn qua nhiều sản phẩm: Địa đạo, Hi-Five, Sweet Home, The Devil Judge, Trạng Tí, Thanh Sói, Đảo Độc Đắc, The Witch’s Dinner, GLITCH,… hay Phạm Anh Quí với các MV triệu view: Dù cho tận thế (Erik), Bê Tráp (Trang Pháp), Không ra gì (Trúc Nhân), Xui hay Vui (Tlinh & MONO), Beautiful Monster (Soobin x Binz),… Nguyễn Thanh Trúc - Giảng viên MAAC cùng các học viên Mỹ Anh, Anh Thư tham gia hậu kỳ cho series Netflit ăn khách: The Trauma Code - Heroes on call (Trung tâm Chăm sóc Chấn thương).

Từ 2022, MAAC đã chào đón những lứa học viên tốt nghiệp đầu tiên. Cho đến nay, MAAC đã cung cấp hàng trăm nhân sự chất lượng cao cho ngành công nghiệp giải trí, góp phần kiến tạo một thế hệ VFX, 3D Artist mới, từng bước tạo dấu ấn lên ngành truyền thông và giải trí trong nước, vươn mình ra thế giới.

Không còn là ngành mới, VFX - 3D Animation - Game Art dần trở thành ngành ưu tiên của Gen Z yêu thích sáng tạo, dám bứt phá khỏi giới hạn

Minh Hoà