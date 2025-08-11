Chốt đơn bất ngờ thông báo trở lại chỉ ít ngày trước khi chính thức được công chiếu sau ồn ào nữ chính Thùy Tiên bị khởi tố. Tuy nhiên, tạo hình do AI tạo ra thay thế gương mặt của Thùy Tiên nhận phản ứng trái chiều vì không khác nhiều so với nguyên mẫu. Chưa kể tạo hình của nhân vật Hoàng Linh bị cho là có phần khô cứng. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới doanh số của Chốt đơn khi bộ phim ra rạp hôm 8/8 vừa qua.

Theo Box Office Vietnam, tính tới 9h sáng 11/8, phim chỉ thu về chưa đầy 2,8 tỷ đồng. Chốt đơn đứng thứ 4 phòng vé cuối tuần qua và chỉ bán được 25.341 vé từ 1.763 suất chiếu.

Tạo hình vai Hoàng Linh do AI tạo ra để thay thế Thùy Tiên vẫn mang dáng dấp nữ chính.

Trong khi đó, Mang mẹ đi bỏ của Hồng Đào - Tuấn vẫn vững chắc ngôi đầu phòng vé sau 10 ngày ra rạp. Riêng 3 ngày cuối tuần qua, phim thu 27,5 tỷ đồng với 288.799 vé bán ra từ 9.041 suất chiếu. Mang mẹ đi bỏ hiện đã cán mốc 136 tỷ đồng, theo số liệu của Box Office Vietnam.

Conan Movie 28 giành ngôi á quân với 9,1 tỷ thu về cuối tuần qua, nâng tổng doanh thu hiện tại ở thị trường Việt Nam lên xấp xỉ 165 tỷ đồng.

"Zombie cưng của ba" vượt mốc 2 triệu người xem chỉ sau 6 ngày ra rạp tại Hàn Quốc.

Đứng thứ 3 phòng vé là phim Hàn Quốc mới ra rạp Zombie cưng của ba với 7,5 tỷ đồng. Được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng của Yoonchang Lee, Zombie cưng của ba thành công chạm đến trái tim khán giả nhờ câu chuyện cảm động về tình thân, cũng như sự đấu tranh để bảo vệ người thân yêu trong một thế giới đầy rẫy hiểm nguy.

Cuối tuần này phòng vé sẽ đón hai bộ phim mới là Freakier Friday (Ngày thứ sáu siêu kỳ quái) của Lindsay Lohan và bom tấn anime Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành (Demon Slayer) hứa hẹn sẽ gây sốt trong cộng đồng fan Việt.