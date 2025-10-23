Việc tăng cường giám sát dịch tễ, nâng cao nhận thức cộng đồng và thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân được xem là cần thiết để ngăn dịch lan rộng.

Tình hình cụ thể tại các quốc gia trong khu vực

Tại Thái Lan, từ đầu năm đến ngày 8/10 ghi nhận hơn 702.000 ca mắc và 61 trường hợp tử vong. Nhóm người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) có tỷ lệ tử vong cao nhất, tiếp theo là các nhóm tuổi 50-59, 40-49 và trẻ nhỏ 0-4 tuổi.

Nhật Bản chính thức thông báo mùa cúm đã bắt đầu trên toàn quốc với hơn 6.000 ca nhiễm chỉ trong tuần cuối tháng 9, đầu tháng 10. Đáng chú ý, thời điểm bùng phát năm nay đến sớm hơn một tháng so với năm ngoái, và đây là mùa cúm bắt đầu sớm thứ hai được ghi nhận kể từ năm 1999.

Tình hình cũng diễn biến phức tạp tại Malaysia khi dịch cúm tấn công vào môi trường học đường. Bộ Giáo dục Malaysia cho biết khoảng 6.000 học sinh đã nhiễm cúm, buộc nhiều trường học phải tạm thời đóng cửa để ngăn chặn dịch lây lan.

Tại Đài Loan, số ca mắc cúm và các biến chứng nặng có chiều hướng gia tăng. Từ đầu tháng 10, đã có 5 trường hợp biến chứng nghiêm trọng được ghi nhận.

Số ca mắc cúm ghi nhận gia tăng tại Đài Loan trong tháng 10. Nguồn: Taiwan CDC.

Còn ở Hong Kong, Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe thuộc Bộ Y tế vừa thông báo về một trường hợp trẻ em tử vong do nhiễm cúm B nghiêm trọng ngày 12/10. Cơ quan Y tế Hong Kong kêu gọi phụ huynh và nhà trường chủ động tiêm phòng vaccine cho trẻ em để phòng ngừa cúm và các biến chứng nặng do cúm gây ra.

Tiêm vaccine cúm - lá chắn phòng bệnh

Trong bối cảnh dịch cúm gia tăng tại Đông Á, Việt Nam cũng đối diện với nguy cơ nhiều dịch bệnh tăng do thời tiết chuyển mùa, biến đổi khí hậu và sự gia tăng giao lưu, du lịch. Cục Phòng bệnh đã ban hành khuyến cáo các biện pháp phòng bệnh mùa thu - đông, trong đó nhấn mạnh vai trò của việc chủ động tiêm chủng các loại vaccine hiện có.

Tiêm vaccine cúm hàng năm giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đến 60%, giảm đáng kể tỷ lệ biến chứng nặng do cúm, đặc biệt ở người cao tuổi, người có bệnh nền, với mức giảm từ 12% đến 80% tùy loại biến chứng và nhóm đối tượng.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế Việt Nam năm 2025, các nhóm được ưu tiên bao gồm người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh mạn tính và nhân viên y tế - những đối tượng có khả năng lây truyền hoặc chịu biến chứng nặng khi nhiễm cúm.

Tiêm vaccine cúm hàng năm giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cúm.

Việc chủ động tiêm phòng không chỉ là biện pháp bảo vệ cá nhân, mà còn giúp ngăn chặn dịch bùng phát, bảo vệ những người dễ tổn thương, hoặc những người không thể tiêm phòng cúm. Mỗi mũi tiêm sẽ góp phần xây dựng một lá chắn cộng đồng vững vàng trước dịch bệnh.

Bên cạnh tiêm chủng, người dân cần duy trì thói quen phòng bệnh hàng ngày như rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, che miệng khi ho, hắt hơi, giữ khoảng cách với người có triệu chứng hô hấp và hạn chế đến trường hoặc nơi làm việc khi đang ốm. Đây là những hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn trong việc ngăn chặn chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng.

(Theo Znews)