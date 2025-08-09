Ga Ninh Bình cũ được xây dựng cách đây hơn 100 năm, từng là đầu mối giao thông đường sắt quan trọng của tỉnh Ninh Bình trong quá khứ. Tuy nhiên, để phù hợp với sự phát triển của giao thông vận tải, nhà ga mới đã được xây dựng cách đó 1,35km về phía Nam với cơ sở vật chất khang trang và nhiều đường ray hơn. Nhà ga cũ sau đó đã dừng hoạt động.

Sau nhiều năm không còn thực hiện chức năng ga đường sắt, các hạng mục công trình của ga Ninh Bình cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, cỏ dại xâm lấn.

Sảnh chính vào ga được đóng kín, chỉ còn lối đi nhỏ phía bên hông.

Bên trong khu vực nhà ga, nhiều hạng mục đã hư hỏng nặng.

Không chỉ xuống cấp, tường còn bị nứt vỡ; nhiều cửa chính của các dãy nhà cũng đã bị dỡ bỏ hoàn toàn.

Bên trong khuôn viên ga Ninh Bình cũ, cảnh tượng khá nhếch nhác.

Một số khu vực bên trong nhà ga thành nơi vứt rác thải.

Khu vực phía trước nhà ga tiếp giáp với mặt đường Ngô Gia Tự (phường Hoa Lư) được người dân tận dụng làm nơi đỗ xe.

Theo báo cáo mới đây của UBND tỉnh Ninh Bình gửi Bộ Xây dựng, khu vực ga Ninh Bình cũ hiện không còn thực hiện chức năng của ga đường sắt; phát sinh nhiều bất cập, khó khăn trong công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, an ninh trật tự, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong cộng đồng dân cư, cử tri đã nhiều lần kiến nghị khắc phục.

Để chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị Bộ Xây dựng sớm xem xét, quyết định chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia tại ga Ninh Bình cũ về UBND tỉnh Ninh Bình quản lý.

