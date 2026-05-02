Ngày 2/5, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 23 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TPHCM) cho biết vừa giải cứu thành công một người dân rơi xuống giếng sâu tại phường Tam Long.

Cảnh sát triển khai phương án cứu hộ người đàn ông rơi xuống giếng. Ảnh: PC07

Khoảng 14h30 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy 114 nhận tin báo một người đàn ông rơi xuống giếng tại khu phố Đông Hòa Long, phường Tam Long, TPHCM (khu vực xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 23 khẩn trương xuất xe, huy động lực lượng cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường.

Do vị trí giếng nằm sâu trong rẫy, địa hình phức tạp, lực lượng chức năng phải đi bộ hơn 1km mới tiếp cận được hiện trường.

Cảnh sát tiếp cận đáy giếng, đưa nạn nhân lên bờ. Ảnh: PC07

Tại hiện trường, giếng sâu khoảng 35m, đáy có nước. Lực lượng cứu hộ triển khai ròng rọc, xuống giếng trấn an, cấp oxy và cố định nạn nhân.

Nạn nhân được đưa lên xe cấp cứu, chuyển đến bệnh viện. Ảnh: PC07

Sau khoảng 1 giờ nỗ lực, nạn nhân được đưa lên an toàn và chuyển đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.