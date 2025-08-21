XEM CLIP:

Ngày 21/8, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị cho một bé trai 11 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng bỏng nặng do nước sôi.

Theo bác sĩ, lúc 13h30 ngày 20/8, trẻ được người nhà đưa đến Khoa Cấp cứu trong tình trạng bỏng rộng vùng mặt, cổ và vai, nhiều mảng da bị tuột. Ngay khi tiếp nhận, các y bác sĩ đã khẩn trương xử trí, tiến hành cấp cứu tích cực nhằm hạn chế tổn thương lan rộng.

Sau khoảng một giờ sơ cứu ban đầu, bệnh nhi được chuyển lên Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định, song vẫn cần theo dõi sát sao để phòng ngừa biến chứng.

Kể lại sự việc, bà L.T.M.H. (mẹ bệnh nhi) cho biết, khoảng 12h, bé không may bị nước sôi đổ vào người. Gia đình vội vã bắt xe đưa con đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, trên đường đi, tình hình giao thông ùn tắc, chiếc xe di chuyển khó khăn. Bé đau đớn khóc thét khiến tài xế lúng túng, bối rối.

Lúc 13h, khi đến Km16 đường 767 (xã Trị An), tài xế bất ngờ gặp tổ công tác CSGT đang làm nhiệm vụ. Nhận thấy tình huống khẩn cấp, lực lượng CSGT nhanh chóng mở đường, hỗ trợ đưa trẻ cùng mẹ đến thẳng phòng cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng nguy kịch.

“Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của công an và sự tận tình của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, con tôi đã được cứu chữa kịp thời. Gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã hỗ trợ”, chị H. nói.