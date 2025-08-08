Ngày 8/8, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa huy động khoảng 100 cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng đột kích ổ đá gà quy mô lớn ở ấp Gò Dồ, xã Bình Hiệp.

Ổ đá gà này nằm trong căn nhà do Trần Anh Minh (50 tuổi) làm chủ.

Thời điểm ập vào, lực lượng chức năng bắt quả tang hàng chục các con bạc đang vây quanh các sới gà.

Khi thấy cảnh sát ập đến, các con bạc nháo nhào ném tang vật và tìm cách chạy trốn. Tuy nhiên, cảnh sát đã bịt kín mọi lối thoát và nhanh chóng khống chế các đối tượng.

Kết quả, có 51 đối tượng bị bắt giữ, cảnh sát thu giữ hơn 200 triệu đồng tiền mặt, 43 xe gắn máy, 1 ô tô, 10 cặp cựa gà, 1 cân điện tử, 120 cuộng băng keo, hàng chục ghế nhựa và 15 con gà đá.

Cảnh sát sàng lọc, phân loại các các đối tượng. Ảnh: MĐ.

Do trường gà được tổ chức với quy mô lớn, có hàng chục đối tượng tham gia nên Phòng Cảnh sát hình sự đang tổ chức phân loại các đối tượng, xác định đối tượng cầm đầu, hình thức ăn chia và vai trò của từng đối tượng để xử lý.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.