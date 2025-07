Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, mới đây, Công an phường Sầm Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Công an tỉnh Thanh Hóa) Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đột xuất kiểm tra kho đông lạnh Thanh Bình, địa chỉ tại Cảng Hới, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Diệu Hằng (35 tuổi, trú TP Hải Phòng) đang cùng các công nhân khác thực hiện sơ chế chân gà đông lạnh.

Chân gà ngâm hóa chất bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: CTV

Thời điểm kiểm tra, số chân gà trong kho đang được sử dụng hóa chất Interox ST 50 (H2O2) để tẩy trắng, sau đó đưa vào cấp đông, rồi phân phối cho các tiểu thương để bán.

Hiện, lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa là hơn 13 tấn chân gà đông lạnh đã sơ chế tẩy trắng, chân gà đông lạnh chưa sơ chế tẩy trắng cùng toàn bộ hóa chất tại cơ sở này.

Cơ quan Công an đang phối hợp với Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh lấy mẫu các loại chân gà, hóa chất gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia kiểm nghiệm làm căn cứ xử lý vụ việc theo quy định.