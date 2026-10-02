MỸ- Hai tài xế 25 tuổi điều khiển chiếc Porsche 911 và Audi R8 đua xe trên đường phố, trong đó một chiếc đạt tốc độ 172km/h tại khu vực giới hạn chỉ 56km/h. Cảnh sát đã không truy đuổi mà lần theo bằng chứng để 'tóm gọn' cả hai.

Theo Carscoops, vụ việc xảy ra tại University Place, bang Washington, Mỹ. Hai tài xế bị cáo buộc điều khiển xe Porsche 911 và Audi R8 tham gia đua xe trái phép, phóng nhanh trên đường công cộng, bất chấp giới hạn tốc độ và nguy cơ mất an toàn cho những người xung quanh.

Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy một trong hai chiếc xe đạt tốc độ 107 dặm/giờ, tương đương khoảng 172 km/h, trong khu vực giới hạn tốc độ 35 dặm/giờ (khoảng 56 km/h).

Thay vì tổ chức truy đuổi tốc độ cao trên đường phố, Cảnh sát quận Pierce lựa chọn phương án theo dõi và điều tra sau khi sự việc xảy ra. Các sĩ quan xác định được hai phương tiện, sau đó xin lệnh khám xét để thu thập dữ liệu từ camera hành trình trên chiếc Porsche.

Đoạn video cung cấp nhiều bằng chứng đáng chú ý, bao gồm thời điểm xảy ra sự việc, tốc độ hiển thị qua hệ thống GPS và hình ảnh ghi lại diễn biến cuộc đua. Những dữ liệu này giúp cảnh sát củng cố căn cứ xử lý hai tài xế mà không phải mạo hiểm tổ chức một cuộc truy đuổi ở tốc độ cao.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát đã vào một cửa hàng, nơi 2 chiếc xe đang đỗ để thông báo lỗi vi phạm, đồng thời bắt giữ 2 thanh niên 25 tuổi với cáo buộc lái xe liều lĩnh trên đường phố và đua xe trái phép. Hai chiếc Porsche 911 và Audi R8 cũng bị tạm giữ trong vòng 72 giờ.

Với tốc độ gấp hơn 3 lần tốc độ cho phép trên đường phố, màn đua xe không chỉ đặt chính những người cầm lái vào tình thế nguy hiểm mà còn đe dọa an toàn của những người tham gia giao thông khác. Việc cảnh sát lựa chọn thu thập chứng cứ và bắt giữ các tài xế sau đó cũng giúp tránh đẩy vụ việc thành một cuộc truy đuổi có thể gây thêm rủi ro trên đường phố.

(Theo Carscoops)