Ngày 14/8, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an TPHCM) cho biết, đơn vị đã lập biên bản, tạm giữ mô tô của nam thanh niên buông hai tay khi lái xe để “múa quạt”, quay clip đăng mạng xã hội.

Hình ảnh nam thanh niên buông hai tay khi lái xe mô tô. Ảnh cắt từ clip

Trước đó vào ngày 12/8, C.H.T.A. (22 tuổi, trú xã Hóc Môn, TPHCM) điều khiển mô tô Suzuki GSX 150R biển số 50N1-929.xx trên đường Trường Sa, xã Long Sơn, TPHCM. Khi đang chạy xe, A. buông hai tay, thực hiện động tác “múa quạt” để bạn đi cùng quay lại.

Sau khi dựng clip, ghép nhạc và đăng lên mạng xã hội TikTok, A. lo sợ bị xử phạt nên đã xóa clip vào sáng 13/8.

Nhận được thông tin, Đội CSGT số 2 phối hợp cùng Công an xã Hóc Môn mời A. làm việc. Tại đây, A. thừa nhận hành vi vi phạm.

Thanh niên cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang cùng nhóm 3 xe mô tô khác từ Hóc Môn xuống Phước Hải (TPHCM) để giao yên xe cho khách đặt mua qua mạng.