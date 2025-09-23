Theo tìm hiểu của PV, từ các tài liệu lịch sử và Ngọc phả còn lưu giữ tại Đình Bảo Đức, Đình được xây dựng cách đây hơn 200 năm, là nơi thờ vua Lý Nam Đế, thân Mẫu và phu nhân của nhà vua, nằm trên gò Đồng Sản, quay hướng Đông Bắc. Đến năm 1994, Đình Bảo Đức được công nhận và xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Đình Bảo Đức có tuổi đời hơn 200 năm, được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 1994.

Ban đầu khi được xây dựng, Đình Bảo Đức chủ yếu được làm bằng gỗ có kiến trúc hình chữ Đinh. Đến thời kỳ kháng chiến chống Pháp những năm 1950 của thế kỷ trước, Đình Bảo Đức bị trúng bom bị sập đổ hoàn toàn.

Trong thời kỳ này, Đình Bảo Đức được trưng dụng làm trụ sở hội họp, đóng quân của quân đội và chính quyền địa phương. Sau khi bị đổ sập, đình được nhân dân trong vùng đóng góp, xây dựng lại với kiến trúc như ngày nay.

Năm 2009, đình tiếp tục được người dân đóng góp tu sửa lại và sau 16 năm đang xuống cấp nghiêm trọng.

Đình Bảo Đức hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, nhiều mảng tường bị nứt vỡ.

Ghi nhận của PV VietNamNet, việc Đình Bảo Đức xuống cấp không chỉ làm mất đi vẻ trang nghiêm vốn có mà còn gây mất an toàn cho người dân mỗi khi về dâng hương, thực hành tín ngưỡng.

Những bức tường nứt toác, rui mè mục ruỗng, mái ngói thủng lỗ chỗ, mỗi trận mưa trút xuống là trong đình lại biến thành "biển" nước là thực trạng đang diễn ra tại đây.

Hiện trong Đình Bảo Đức còn lưu giữ được nhiều hiện vật quý có tuổi đời hàng trăm năm như: Bức cuốn thư bằng gỗ chạm khắc cách điệu tinh xảo; long ngai và tượng vua Lý Nam Đế bằng gỗ mít sơn son, thếp vàng; bàn thờ bằng gỗ chạm khắc rồng phượng phong cách nghệ thuật thế kỷ 19; nhiều đạo sắc phong của các triều đại phong kiến…

Bức cuốn thư chạm khắc tinh xảo phải gỡ xuống để tránh rơi vỡ, hư hỏng.

Kiệu Long ngai không có chỗ bảo quản đang hư hỏng, xuống cấp từng ngày.

Bà Nguyễn Thị Hương, sinh sống gần đình cho biết, mỗi lần vào thắp hương, bà cũng như nhiều người dân quanh đây đều nơm nớp lo sợ tường hoặc mái rơi xuống.

"Đây là di tích quốc gia vậy mà để hư hỏng nặng thế này không thể chấp nhận được. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm tu bổ để con cháu sau này còn được thấy giá trị lịch sử của quê hương", bà Hương chia sẻ.

Những vũng nước đọng lại trong đình sau trận mưa.

Còn ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Trưởng BQL di tích cho biết, Đình Bảo Đức xuống cấp nghiêm trọng trong thời gian dài, ban quản lý đã nhiều lần kiến nghị và cũng có rất nhiều đoàn đã kiểm tra, khảo sát, nhưng đến nay vẫn chưa thấy tu bổ, sửa chữa gì.

Theo ông Tuấn, người dân làng Bảo Đức mong muốn cấp chính quyền quan tâm sớm triển khai tu sửa Đình Bảo Đức để bảo vệ các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích và an toàn của người dân, du khách khi đến tham quan chiêm bái và thực hành tín ngưỡng.

Theo tìm hiểu của PV, Đình Bảo Đức đã được đưa vào danh mục di tích được đầu tư tu bổ theo Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Sau đó UBND tỉnh này đã phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án tu bổ, tôn tạo Đình Bảo Đức.

Ban quản lý đình và người dân phải dùng bạt phủ lên mái để bảo vệ Đình.

Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ cho biết, mặc dù nhiệm vụ đã được phê duyệt nhưng đang vướng một số thủ tục liên quan và sự thay đổi sau sáp nhập tỉnh. Chính vì vậy, 4 năm qua, dự án tu bổ Đình Bảo Đức vẫn chưa được triển khai và di tích càng có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tuổi thọ di tích và nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân trên địa bàn.