Mục đích Fallon tới quốc gia cách Australia tới 11.000km này là để du lịch, đồng thời ghé thăm Fosca Anirwoth, người bạn của cô đang làm việc cho một nhà hàng Việt ở thủ đô Kampala, Uganda.

Chia sẻ với cây bút của tờ Escape Australia, Anirwoth cho biết nhà hàng này mở cửa từ năm 2023, với món ăn chủ đạo là bánh mì. Điểm khiến Fallon đặc biệt ấn tượng ngay khi đặt chân tới đây là 2 bức hình quảng cáo phía bên ngoài.

Ảnh: Amy Fallon/Escape

Một trong 2 nhân vật xuất hiện trong hình ảnh quảng cáo của nhà hàng chính là cựu Thủ tướng Australia - Malcolm Turnbull.

Anh Nguyễn Sơn Đông - chủ nhà hàng, cho biết đó là hình ảnh chụp lại khoảnh khắc ông Turnbull ăn bánh mì khi ông còn là nhà lãnh đạo Australia trong chuyến thăm Việt Nam năm 2017.

"Tôi đặc biệt ấn tượng với hình ảnh một nhà lãnh đạo thưởng thức bánh mì ngay trên đường phố. Đó là lý do tôi quyết định tìm lại bức hình và in lên.

Ở châu Phi, họ có injera, ugali, chapati... đều là những món ăn phổ biến ở các nước như Ethiopia, Eritrea, Sudan và Uganda với ngô và bánh mì. Ở Việt Nam, mọi người cũng ăn bánh mì và tôi muốn giới thiệu hương vị đó ở đây”, anh Đông chia sẻ.

Bên cạnh bức hình của cựu Thủ tướng Australia, nhà hàng còn trưng bày hình ảnh của Hoa hậu H'Hen Niê được bao quanh bởi những ổ bánh mì dài.

Món ăn nổi tiếng của Việt Nam được người dân Uganda đặc biệt yêu thích. Ảnh minh họa: News Australia

Tại nhà hàng Việt này, một phần bánh mì đầy đủ gồm thịt gà, bơ, pa tê, rau mùi, dưa chuột, cà rốt, củ cải, tương cà, ớt ăn kèm salad và nước sốt có giá 8.000 shilling Uganda (hơn 80.000 đồng).

Ezra Tumwesigye, một thực khách địa phương chia sẻ rằng bánh mì Việt "ngon hơn cả món bánh mì dẹt chapati ở Uganda" nhưng khó tìm hơn.

Anh Nguyễn Sơn Đông tới Uganda năm 2009 và hiện là chủ của 3 nhà hàng khác nhau ở Kampala với hy vọng đưa ẩm thực Việt đến gần hơn với bạn bè châu Phi.