TPHCM:

Nhiều năm nay, đường Đặng Thùy Trâm (đoạn từ Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật) trở thành nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi mưa lớn kết hợp triều cường. Nước từ sông Vàm Thuật dâng cao, tràn vào mặt đường gây ngập sâu, làm đảo lộn việc đi lại và sinh hoạt hằng ngày.

Theo ghi nhận, dọc đường Đặng Thùy Trâm hiện được lắp đặt nhiều biển cảnh báo, khuyến cáo người dân lưu thông thận trọng khi đi qua khu vực đang thi công.

Sau những cơn mưa, mặt đường xuất hiện nhiều bùn đất, cát bồi lắng, tiềm ẩn nguy cơ trơn trượt, nhất là đối với người đi xe máy.

Theo quy hoạch, đường Đặng Thùy Trâm sẽ được nâng cấp với chiều dài khoảng 1,2km, mặt cắt ngang rộng 30m. Mặt đường được nâng cao từ 1-1,1m nhằm đồng bộ hạ tầng giao thông, đồng thời tăng khả năng thoát nước và giảm ngập cho khu vực.

Ông Trần Văn Dũng, người sinh sống tại khu vực từ năm 2015, cho biết ông ủng hộ việc nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm. Theo ông, việc nâng cao mặt đường là giải pháp cần thiết để xử lý tình trạng ngập nước kéo dài nhiều năm qua.

Dù mặt đường sau khi hoàn thành dự kiến được nâng cao khoảng 1m, gần bằng cao độ cổng nhà, buộc gia đình phải cải tạo lại sân và lối ra vào, ông Dũng cho rằng đây không phải vấn đề quá lớn. Điều ông mong mỏi nhất là dự án được đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành để người dân ổn định sinh hoạt và không còn thấp thỏm mỗi khi mưa lớn kết hợp triều cường.

Đối với những hộ dân có nền nhà thấp, chỉ cần một cơn mưa nhỏ cũng khiến nước đọng trước cửa, thậm chí tràn vào khu vực kinh doanh. Để duy trì việc buôn bán, nhiều người phải liên tục tát nước, lau dọn nền nhà và di chuyển hàng hóa lên cao tránh hư hỏng.

Nhiều đoạn trên tuyến đường xuất hiện ổ gà, mặt đường xuống cấp, lồi lõm khiến việc lưu thông gặp khó khăn, đặc biệt là đối với xe máy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Dù thời tiết mùa mưa tại TPHCM diễn biến thất thường, các công nhân vẫn duy trì thi công liên tục trên công trường. Theo một số công nhân, dự án đang bước vào giai đoạn nước rút nên đơn vị thi công đã tăng cường nhân lực, đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm hoàn thành các hạng mục, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và sinh hoạt cho người dân.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 93 tỷ đồng từ ngân sách TPHCM, bao gồm các hạng mục nâng nền đường, thảm nhựa mặt đường, cải tạo hệ thống thoát nước, xây dựng vỉa hè, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và tổ chức giao thông.

UBND phường Bình Lợi Trung cho biết, đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ dự án. Hiện công tác lắp đặt hệ thống cống thoát nước đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng. Theo kế hoạch, mặt đường sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào tháng 10 tới.