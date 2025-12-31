Sáng ngày 31/12, Sở Xây dựng TPHCM phối hợp cùng Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tổ chức lễ khánh thành công trình chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi.

Đường Lê Lợi thay đổi diện mạo sau 20 ngày triển khai dự án chỉnh trang đô thị. Ảnh: TK

Đây là một trong những dự án trọng điểm nhằm nâng cấp hạ tầng, cải thiện diện mạo đô thị khu vực trung tâm thành phố dịp cuối năm, hướng tới chào đón năm mới 2026. Công trình bao gồm cải tạo hệ thống vỉa hè, dải phân cách; chỉnh trang, sơn mới các căn nhà phố và chung cư dọc hai bên tuyến đường. Dù được triển khai trong thời gian ngắn, dự án vẫn bảo đảm tiến độ, chất lượng và nhận được sự đồng thuận cao từ cộng đồng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TK

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Công ty Khang Điền trong việc đồng hành cùng chính quyền thành phố.

“Dù được triển khai chỉ trong vòng 20 ngày, công trình không chỉ đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng mà còn góp phần làm đẹp trục giao thông, thương mại và du lịch quan trọng bậc nhất khu vực trung tâm. Đây là minh chứng rõ nét cho mô hình hợp tác hiệu quả giữa Nhà nước – doanh nghiệp – cộng đồng”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ sự ủng hộ đối với các đề xuất mới của nhà tài trợ về việc tiếp tục tham gia chỉnh trang đô thị tại các tuyến phố mang giá trị văn hóa – du lịch như khu vực Chợ Bến Thành, đường Đồng Khởi và đường Nguyễn Huệ.

“Thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để các dự án được triển khai nhanh chóng. Hy vọng những dự án này sẽ lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đưa TPHCM vươn lên nhóm 100 thành phố đáng sống nhất thế giới vào năm 2030”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.