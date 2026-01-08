Phim Bên dòng Cổ Chiên do đạo diễn Nguyễn Phương Điền thực hiện, được ghi hình với bối cảnh ở thành phố Vĩnh Long. Tác phẩm xoay quanh mối quan hệ tình cảm tay ba nhiều giằng xé giữa 3 nhân vật do Cao Minh Đạt(vai ông Kiên), Văn Phượng (vai bà Ngân) và Thân Thúy Hà (vai bà Quỳnh) đảm nhận.

Đây được xem là 3 vai diễn nặng ký, giữ vai trò then chốt và đòi hỏi chiều sâu tâm lý trong mạch truyện.

Diễn viên Cao Minh Đạt trở lại màn ảnh sau thời gian vun vén tổ ấm.

Phim đánh dấu sự trở lại của diễn viên Cao Minh Đạt sau thời gian vun vén tổ ấm nhỏ. Diễn viên tiếp tục khẳng định thực lực qua nhân vật có chiều sâu nội tâm.

Với phong độ ổn định và lối diễn xuất tiết chế, anh mang đến cảm giác tin cậy, giúp vai ông Kiên trở nên điềm đạm nhưng giàu cảm xúc, đặc biệt ở những phân đoạn đòi hỏi diễn xuất bằng ánh mắt.

Thời gian qua, Cao Minh Đạt hạn chế công việc. Anh chủ yếu chọn những phim quay gần thành phố để không phải xa vợ lâu. Khi đọc Bên dòng Cổ Chiên, anh yêu thích kịch bản và bối cảnh miền Tây nên nhận lời.

Diễn viên và bà xã đón tin vui sau 9 năm cưới.

Chia sẻ với VietNamNet, Cao Minh Đạt nói anh đang đưa bà xã vào bệnh viện chờ sinh. Nam diễn viên háo hức, hồi hộp trong khoảnh khắc chờ đợi con chào đời.

“Tôi vui vì cuối cùng mình cũng được làm cha sau bao nhiêu năm chờ đợi. Sắp tới có thể bận rộn hơn nhưng tôi vui vì cuối cùng cũng trọn vẹn thiên chức làm cha. Cảm ơn gia đình, bạn bè và khán giả đã luôn ủng hộ, động viên vợ chồng tôi”, anh nói.

Cao Minh Đạt và bà xã kết hôn năm 2009. Vợ của nam nghệ sĩ không theo nghệ thuật song là người đồng hành, hỗ trợ anh làm nghề. Đầu năm 2025, cả 2 đến bệnh viện thăm khám để làm thụ tinh trong ống nghiệm.

Diễn viên Văn Phượng đóng cặp Cao Minh Đạt với nhiều cảnh tình cảm.

Trong khi đó, diễn viên Văn Phượng tiết lộ nhân vật của cô trải qua nhiều bi kịch với không ít phân đoạn rơi nước mắt.

Lần thứ 2 đóng cặp với Cao Minh Đạt nên cô và đàn anh ăn ý trên phim trường. Nhân vật của họ có cuộc tình ngang trái, với những cảnh hạnh phúc lẫn khổ đau.

Mỗi lần nhận vai diễn mới, Văn Phượng chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt là tạo hình nhân vật. Cô tham khảo ý kiến của đạo diễn Phương Điền để hiểu rõ hơn về nhân vật.

“Tôi hy vọng đây là vai diễn tạo sự đột phá mới về hình tượng nhân vật bi kịch, truân chuyên so với những dự án trước đây”, cô cho hay.

Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực.

Bên dòng Cổ Chiên dài 39 tập, thuộc thể loại tâm lý xã hội với đề tài xoay quanh cuộc sống nông thôn. Ngoài Cao Minh Đạt, Văn Phượng, Thân Thúy Hà, phim còn có sự tham gia của các diễn viên gạo cội: NSND Thanh Nam, Thanh Hằng, Ngân Quỳnh, Huy Cường, Huỳnh Hồng Loan...

Cao Minh Đạt, 51 tuổi, nổi tiếng từ đầu những năm 2000 đến nay. Anh đóng nhiều phim truyền hình như Blouse trắng, Vòng xoáy tình yêu, Mùi ngò gai, Tình yêu còn lại, Lục Vân Tiên... Anh thành công ở cả dạng vai chính diện và phản diện. Diễn viên kết hôn với Thanh Trúc, 43 tuổi, vào năm 2016, sau 3 năm hẹn hò.

Cao Minh Đạt và Văn Phượng - 2 diễn viên thực lực của màn ảnh phía Nam.

Văn Phượng sinh năm 1988, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Cô từng tham gia các phim Những khoảng trời riêng, Theo dấu hương xưa... và tạo dấu ấn với phim Trở về, Vợ của chồng tôi của đạo diễn Việt Trinh.

Năm 2020, Văn Phượng được khán giả yêu thích với vai Diệu trong phim Mẹ ghẻ (đạo diễn Trương Dũng). Vai diễn này giúp cô chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại giải Mai vàng 2020, sau nhiều năm làm nghề.

