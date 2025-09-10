Ngày 10/9, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản liên quan tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 và đường vành đai 3 TPHCM.

Điểm đầu cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã phê bình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, do thiếu quyết liệt trong việc đẩy nhanh tiến độ, xử lý kiến nghị của nhà thầu và giải quyết vướng mắc về mặt bằng tại dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án thành phần 3 đường vành đai 3 TPHCM.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu tập trung chỉ đạo, giải quyết ngay các kiến nghị về thay đổi thiết kế, phát sinh khối lượng thi công. Đồng thời, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã liên quan phải khẩn trương xử lý các tồn tại, di dời hạ tầng kỹ thuật, bàn giao mặt bằng để dự án không bị chậm tiến độ. Với đường vành đai 3 TPHCM, các trụ điện cao thế cũng phải được di dời đúng hạn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao giải quyết thiếu hụt khoảng 160.000m3 vật liệu đá xây dựng cho dự án thành phần 3, vành đai 3 TPHCM. Sở Xây dựng kiểm tra hằng tuần tiến độ thi công, đặc biệt tại các gói thầu chậm tiến độ, và báo cáo định kỳ về UBND tỉnh.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và nhà dân xung quanh dự án bị ngập. Ảnh: Hoàng Anh

Theo Sở Xây dựng, hiện cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vẫn còn 7 hộ dân chưa giải tỏa, 6/9 nhà thầu chậm tiến độ, và giải ngân mới đạt 48,5%, chậm 12% so với kế hoạch. Sở cũng chưa nhận được báo cáo của các đơn vị liên quan về phương án xử lý chống ngập các nhà dân khi triển khai dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Trước tình hình này, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án thực hiện nghiêm các chỉ đạo, giải quyết dứt điểm vướng mắc để bảo đảm tiến độ hai dự án trọng điểm.