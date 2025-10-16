Chiều nay (16/10), ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM cùng lãnh đạo các sở, ngành TP đã khảo sát thực tế hàng loạt dự án giao thông trọng điểm tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Đoàn đã kiểm tra hiện trạng tại nút giao đường 991B - liên cảng Cái Mép (phường Tân Phước, TPHCM), tiếp đó khảo sát vị trí xây dựng khu thương mại tự do Cái Mép Hạ và các tuyến giao thông trọng điểm gồm cầu Phước An, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và tuyến đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Hiện trạng tuyến đường 991B kết nối với Quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu về cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Trong ảnh: Điểm đầu của dự án giao với đường liên cảng Cái Mép. Ảnh: Quang Hưng

Tại mỗi điểm khảo sát, các đơn vị, chủ đầu tư dự án đã báo cáo quy hoạch tổng thể, kế hoạch kết nối với khu thương mại tự do Cái Mép Hạ và tiến độ thực hiện, bố trí giải ngân vốn cho các công trình trọng điểm.

Đại diện Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng Bà Rịa - Vũng Tàu (chủ đầu tư) cho biết, đoạn thành phần 3 dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dài 19,5km) đã thông xe kỹ thuật từ tháng 4 vừa qua. Đến nay, dự án đã hoàn thành các hạng mục chính, sẵn sàng thông xe vào tháng 12 tới theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Hiện một số cầu đang gấp rút hoàn thiện, mặt đường và hệ thống biển báo đã hoàn tất.

Với dự án cầu Phước An, tiến độ thi công vượt kế hoạch 8 tháng; nhịp chính của cầu đã kéo những bó cáp dây văng đầu tiên.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TPHCM tại buổi khảo sát, nghe chủ đầu tư dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu báo cáo tiến độ. Ảnh: Quang Hưng

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị thi công, trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn. Ông nhấn mạnh, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khi đưa vào sử dụng sẽ kết nối đồng bộ hạ tầng vùng, giảm tải cho Quốc lộ 51 đang xuống cấp, thường xuyên ùn ứ dịp cuối tuần, lễ Tết.

“Cùng với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường Vành đai 4, chuỗi khoảng 200km đường bộ sẽ kết nối trực tiếp TPHCM - Bình Dương (cũ) - Bà Rịa Vũng Tàu (cũ), hình thành vòng cung liên kết vùng hiệu quả, tạo động lực phát triển kinh tế mạnh mẽ cho TPHCM”, ông Minh đánh giá.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thành phần 3 dài 19,5km đã hoàn thiện, sẵn sàng thông xe chính thức vào tháng 12 tới. Ảnh: Quang Hưng

Theo Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, Đại hội Đảng bộ TPHCM vừa qua đã xác định nhiều dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2025 - 2030, trong đó có khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, các tuyến đường kết nối, đường sắt đô thị hướng Vũng Tàu, cùng các tuyến cao tốc kết nối Long Thành - TPHCM - Hồ Tràm…

Việc đầu tư, hoàn thiện hạ tầng đồng bộ cho khu vực này là hết sức cần thiết và cấp bách, tạo động lực phát triển mạnh mẽ hơn cho vùng, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của TPHCM.