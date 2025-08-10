Theo tạp chí People hôm 8/8, khi đi ngang qua trạm xăng City Fuel & Food trên đường Bush River ở Columbia, người phụ nữ này bất ngờ muốn mua một tờ vé số.

Ảnh minh họa: CNN

Người phụ nữ đã chi khoảng 20 USD (hơn 500.000 đồng) để mua một tấm vé số cào bên trong trạm xăng.

Sau khi cào lớp bạc phủ trên vé, người phụ nữ phát hiện mình trúng thưởng 2 triệu USD. Bà không thể tin vào mắt mình, run rẩy cầm tấm vé trúng giải rời trạm xăng.

"Tay tôi không ngừng run rẩy khi ký lên tấm vé số để xác nhận trúng giải, lúc ở cửa hàng tiện lợi trong trạm xăng. Thật không ngờ giấc mơ có thể thành hiện thực nhanh tới vậy", người may mắn trúng giải chia sẻ.

Sau khi nhận được giải thưởng, người phụ nữ lập tức quyên góp một phần tiền cho các tổ chức từ thiện trong khu vực.

Cửa hàng nơi bà mua vé số cũng được nhận 20.000 USD (hơn 500 triệu đồng) tiền hoa hồng cho việc phát hành tờ vé số trúng giải.

Theo công ty South Carolina Education Lottery, xác suất trúng thưởng loại vé này là khoảng 1/1.536.000 và hiện chỉ còn một giải 2 triệu USD nữa chưa có chủ.