Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam là chương trình nghệ thuật hùng tráng với những tác phẩm đặc biệt ngợi ca Tổ quốc và truyền thống anh hùng, tinh thần quả cảm, sự cống hiến cao cả, thiêng liêng của lực lượng công an nhân dân.

Đây là món quà tinh thần thiết thực, ý nghĩa mà lực lượng công an nhân dân Việt Nam dành trọn trái tim, tâm huyết của mình gửi tới nhân dân và khán giả xem truyền hình không gian âm nhạc nghệ thuật đỉnh cao.

Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ hùng hậu như: Anh Tú - Quán quân Ca sĩ mặt nạ mùa 2, Anh trai say hi 2024; LyLy - Bài hát của chúng ta; Nguyễn Trần Trung Quân - Top 4 Sao Mai điểm hẹn 2012; ca sĩ Võ Hạ Trâm, Hoàng Hiệp - Anh trai vượt ngàn chông gai 2024; Denis Đặng...

Lyly và Anh Tú sẽ đứng chung sân khấu.

Đặc biệt, sự kiện còn có sự góp mặt của Thiếu tá Nguyễn Thu Hà thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an. Cô từng giành giải Nhất Tiếng hát sinh viên Hà Nội 2010, Top 16 Việt Nam Idol 2012, huy chương Vàng Hội diễn nghệ thuật quần chúng CAND các năm 2013, 2018, 2020, 2023.

Đại úy Trần Thu Hường thuộc Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân, Cục Công tác chính trị, Tổng cục Chính trị, Bộ Công an - người từng lọt Top 6 Sao Mai điểm hẹn 2008. Top 6 Nhân tố bí ẩn, Giải Nhì Tiếng hát Truyền hình TPHCM 2014, thạc sĩ đàn Tranh Phương Anh.... cũng sẽ tham gia Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam.

Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam còn có sự góp mặt của Đội Tiêu binh danh dự Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an. Dàn hợp xướng gồm các nghệ sĩ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an và các Cục, Vụ thuộc Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình do Tiến sĩ Anh Tú làm Tổng đạo diễn.

Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam được chia ra 3 chương: Người Chiến sĩ Công an nhân dân trong dáng hình Tổ quốc, Tự hào Tổ quốc tôi yêu và Kỷ nguyên mới - Vững bước tương lai.

Chương trình sẽ mang tới các tác phẩm sâu sắc về hình ảnh những người chiến sĩ công an nhân dân như: Hào khí 80 năm Công an nhân dân, Phía sau những bình yên, Những bàn chân lặng lẽ và sáng tác mới Nguyện thề vì bình yên của nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn Chung viết riêng cho lực lượng công an nhân dân.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm.

Các tác phẩm mới, đặc biệt sáng tác riêng cho chương trình và biểu diễn lần đầu tiên gồm có Nguyện là người Việt Nam được thể hiện qua giọng ca Võ Hạ Trâm theo phong cách hòa âm phối khí giao hưởng sử thi hùng tráng.

Giữa hòa bình - ca khúc được ca sĩ LyLy và Anh Tú sáng tác riêng cho chính mình sẽ cùng duo song ca lần đầu tiên. Thêm vào đó, trong Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam, nhiều tác phẩm sẽ được hòa âm phối khí mới như: Quê hương, Tự nguyện, Việt Nam quê hương tôi, Hello Vietnam.

Vinh quang đang chờ ta, Đón bình minh, Niềm tin chiến thắng; Nối vòng tay lớn - các tác phẩm được hòa vang trong tiếng đàn, tiếng hát của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, cất lên những thanh âm trẻ trung, mạnh mẽ, tràn đầy sức sống với một niềm tin vững chắc vào tương lai một Việt Nam tươi đẹp.

Đông Hùng và Võ Hạ Trâm hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" (Nguồn: VTV)

Đỗ Lê