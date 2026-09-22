Câu chuyện về hành trình vẽ nụ cười của đôi bạn trẻ được phát trên chương trình “Người chung quanh ta” trên sóng HTV.

Nguyễn Phú Thịnh và Nguyễn Phan Thanh Phượng tại chương trình “Người chung quanh ta”

“Đâu phải có thật nhiều mới có thể cho đi”

Thịnh, 31 tuổi, quê Quảng Nam, hiện làm truyền thông tại một công ty viễn thông, còn Phượng, 27 tuổi, quê TP.HCM, là kiến trúc sư. Công việc của mỗi người có những yêu cầu khác nhau, nhưng sau giờ làm, cả hai lại cùng tìm đến hành trình mang tên “Vẽ hạnh phúc”.

Nguyễn Phú Thịnh và Nguyễn Phan Thanh Phượng - 2 bạn trẻ với hành trình “Vẽ hạnh phúc”

Hành trình ấy của cặp đôi bắt đầu từ những lần Thịnh và Phượng ghé ăn và trò chuyện với các cô chú, ông bà lớn tuổi. Cả hai nhận ra có nhiều gánh hàng có đồ ăn ngon, được chuẩn bị chỉn chu nhưng lại ít người biết đến.

“Có những cô chú bán hàng rất lâu năm, đồ ăn ngon nhưng gánh hàng lại không có một tấm biển rõ ràng. Nhiều khi đi ngang qua, mọi người cũng không biết ở đó đang bán gì”, Thịnh chia sẻ.

Chưa thể giúp các cô chú bằng tiền bạc, cặp đôi đã tận dụng những điều mình có để giúp gánh hàng của họ được biết đến nhiều hơn. Từ suy nghĩ ấy, hành trình “Vẽ hạnh phúc” bắt đầu, với những tấm biển hiệu được hai bạn tự tay thiết kế và trao tặng cho các cô chú, ông bà bán hàng rong.

Chiếc bảng hiệu được vẽ tay theo những đặc trưng của gánh hàng

Với Thịnh và Phượng, việc cho đi vì thế không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. “Đâu phải lúc nào phải có thật nhiều tiền thì mới có thể cho đi điều tích cực”, hai bạn chia sẻ.

Hành trình lan tỏa nụ cười bên những gánh hàng rong

Từ những tấm bảng hiệu đầu tiên, Thịnh và Phượng dần có cơ hội đến gần hơn với cuộc sống của các cô chú, ông bà bán hàng rong. Qua mỗi lần gặp gỡ, điều ở lại với đôi bạn trẻ không chỉ là một chiếc bảng đã hoàn thiện, mà còn là những câu chuyện phía sau mỗi gánh hàng.

Trong chặng hành trình “Vẽ nụ cười” của mình, đôi bạn trẻ ấn tượng với ông Bảy, một cựu chiến binh gần 90 tuổi vẫn đạp xe đi bán kẹo kéo tại các trường tiểu học ở Đà Nẵng.

Phượng chia sẻ: “Điều khiến mình nhớ về ông Bảy là dù đã gần 90 tuổi, ông vẫn rất vui khi được đạp xe đi bán kẹo, gặp gỡ và chơi cùng các em nhỏ”.

Xe kẹo kéo của ông Bảy và tấm bảng hiệu mới

Những câu chuyện bên gánh hàng giúp Thịnh và Phượng hiểu hơn về những người lao động bình dị, từ những thói quen, lời nói mộc mạc đến sự gắn bó của cô chú với công việc đã theo mình suốt nhiều năm.

Chính sự thấu hiểu ấy đã trở thành động lực để hơn 3 năm qua, Thịnh và Phượng vẽ hơn 250 tấm bảng hiệu gửi tặng các cô chú, ông bà bán hàng rong tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành. Với hai bạn, hành trình trao nụ cười không chỉ dừng lại ở một tấm bảng hiệu. “Sau một đến hai năm, chúng mình thường trở lại gánh hàng cũ, xem tấm biển còn sử dụng được hay không và hỏi thăm cuộc sống của các cô chú”, Phú Thịnh chia sẻ.

Thịnh và Phượng vẫn duy trì công việc riêng, tranh thủ những buổi tối và cuối tuần để thực hiện dự án. “Cuối tuần, chúng mình sẽ dành thời gian cùng nhau rong ruổi trên các con phố, tìm những gánh hàng rong để vẽ bảng hiệu”, cặp đôi chia sẻ.

Những tấm bảng hiệu do hai bạn trẻ tự thiết kế và gửi tặng các cô chú bán hàng rong

Ngoài “Vẽ hạnh phúc”, hai bạn còn thực hiện các dự án “Vẽ ước mơ” và “Mua hết rồi về nhà thôi”, với mong muốn sẻ chia câu chuyện, lan tỏa sự quan tâm đến những em nhỏ và người lao động mưu sinh.

“Người chung quanh ta” - Gặp những người bình dị, thấy những điều tử tế

Nhìn lại chặng đường hơn 3 năm âm thầm gom góp những nụ cười trên phố, với Thịnh và Phượng, món quà ý nghĩa nhất chính là ánh mắt rạng rỡ của các cô chú bán hàng rong khi nhận tấm bảng hiệu mới.

Câu chuyện truyền cảm hứng của Nguyễn Phú Thịnh và Nguyễn Phan Thanh Phượng cùng hành trình “Vẽ hạnh phúc” được giới thiệu trong tập 45 trong chương trình truyền hình “Người chung quanh ta”. Chương trình do Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM (HTV) phối hợp cùng PSC Media thực hiện, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco).

Bên cạnh khung giờ phát sóng trên truyền hình, những nội dung đặc sắc và những khoảnh khắc giàu cảm xúc của nhân vật sẽ tiếp tục được lan tỏa trên nền tảng số thông qua đối tác truyền thông chiến lược Zalo Video, đưa những câu chuyện tử tế đến gần hơn với khán giả trẻ.

Chương trình phát sóng vào 20h45 thứ Sáu hàng tuần trên HTV9 (số chính 30 phút) và 17h thứ Bảy hàng tuần trên HTV7 (số đồng hành 5 phút).

Bùi Phương Thảo