Những lưu ý quan trọng khi lựa chọn phương pháp căng chỉ da mặt

Trong nhóm kỹ thuật trẻ hóa ít xâm lấn, căng chỉ da mặt là một trong những phương pháp được quan tâm. Đây là kỹ thuật đòi hỏi bác sĩ phải hiểu giải phẫu tầng mặt, hướng sa trễ, vector nâng và đặc tính từng loại chỉ. Mỗi ca thành công trong căng chỉ da mặt thường được đánh giá không chỉ qua kết quả hình ảnh, mà còn qua tư duy điều trị phía sau.

Theo Ths.BS CKII Nguyễn Phương Thảo - Giám đốc Chuyên môn phòng khám chuyên khoa da liễu Pensilia Beauty Clinic, nếu chỉ nhìn vào hình ảnh sau thủ thuật, người xem có thể dễ bị ấn tượng bởi sự thay đổi tức thì. Nhưng với giới chuyên môn, câu hỏi sâu hơn là: da và mô mềm của khách hàng thuộc nhóm nào, vector nâng được thiết kế ra sao, số lượng chỉ có hợp lý không, lực kéo có bảo tồn biểu cảm không và kết quả có hài hòa theo thời gian hay không.

Ths.BS CKII Nguyễn Phương Thảo cùng cộng sự tham dự sự kiện Aptos Fesstival 2026

Cũng theo Ths.BS CKII Nguyễn Phương Thảo, thẩm mỹ ít xâm lấn, đặc biệt là căng chỉ da mặt, đòi hỏi về chỉ định lâm sàng, tay nghề bác sĩ và quy trình chuẩn y khoa. Một bác sĩ có nền tảng lâm sàng sẽ biết cách áp dụng các công nghệ quốc tế mới một cách có trách nhiệm và hiệu quả.

Chứng nhận trainer của ThS.BS CKII Nguyễn Phương Thảo của Aptos

Vì vậy, các cơ sở thẩm mỹ cũng như đội ngũ bác sĩ thường có xu hướng đầu tư nhiều hơn vào đào tạo chuyên môn, cập nhật kỹ thuật và chuẩn hóa quy trình thay vì chỉ tập trung vào việc giới thiệu công nghệ.

Từ cập nhật công nghệ, trau dồi chuyên môn đến nâng tầm quy trình

Với định hướng trên, BS. Thảo cùng đội ngũ Pensilia không ngừng tham gia đào tạo, cập nhật các xu hướng và kỹ thuật căng chỉ hiện đại, giúp khách hàng tiếp cận quy trình căng chỉ da mặt theo hướng chuẩn hóa hơn: thăm khám kỹ, chỉ định đúng, vật liệu minh bạch và theo dõi sau thủ thuật.

Điển hình như Ths.BSCKII Nguyễn Phương Thảo tham gia các chương trình của thương hiệu chỉ Aptos và được ghi nhận với vai trò Trainer Aptos.

Ths.BSCKII Nguyễn Phương Thảo tại một hoạt động chuyên môn của Aptos

Theo Ths.BSCKII Nguyễn Phương Thảo, sự tham gia của các thương hiệu vật liệu và công nghệ quốc tế vào thị trường trong nước mang lại lợi thế chuẩn hóa kiến thức cho đội ngũ y bác sĩ. Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng khuyến cáo khách hàng cần giữ góc nhìn thực tế, tránh kỳ vọng quá mức vào các phương pháp can thiệp ít xâm lấn. Thẩm mỹ y khoa hiệu quả đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ giữa chỉ định chuẩn xác của bác sĩ, chất lượng vật liệu và sự thấu hiểu cấu trúc sinh học riêng biệt của từng khách hàng.

Tại hệ thống phòng khám Pensilia, định hướng chuyên môn hiện tại tập trung vào việc chuẩn hóa quy trình từ khâu thăm khám, tư vấn đến thực hiện thủ thuật, lấy sự an toàn làm cốt lõi. Việc kết hợp giữa bề dày hoạt động thực tế và các chứng nhận chuyên môn phần nào hỗ trợ khách hàng có thêm cơ sở tham khảo uy tín trước khi đưa ra quyết định chăm sóc da và thẩm mỹ.

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(Nguồn: Phòng khám chuyên khoa da liễu Pensilia Beauty Clinic)