Sự kiện diễn ra trong dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Hệ thống Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, quy tụ các chuyên gia đầu ngành, mở ra không gian kết nối chuyên môn đa chiều và lan tỏa những giá trị.

Xu hướng cá nhân hóa điều trị và tối ưu chất lượng thị giác cho từng bệnh nhân

Phát biểu tại hội thảo, BSCKII Nguyễn Đăng Dũng - Giám đốc Hệ thống Bệnh viện Mắt Quốc tế DND - cho biết, định hướng phát triển của DND là liên tục cập nhật các công nghệ điều trị tiên tiến trên thế giới, đồng thời xây dựng quy trình điều trị toàn diện và cá nhân hóa cho từng bệnh nhân.

“Không có một phương pháp tối ưu cho tất cả mọi người. Điều quan trọng là lựa chọn đúng công nghệ và đúng chỉ định để mang lại chất lượng thị giác bền vững cho bệnh nhân”, BS. Nguyễn Đăng Dũng chia sẻ.

BS. Nguyễn Đăng Dũng - Giám đốc Hệ thống Bệnh viện Mắt Quốc tế DND phát biểu tại hội thảo

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc thị lực ngày càng lớn, nhiều công nghệ điều trị hiện đại đang mở ra hướng tiếp cận mới trong nhãn khoa. Tại hội thảo, các chuyên gia đã tập trung thảo luận về xu hướng cá nhân hóa điều trị và tối ưu chất lượng thị giác cho từng bệnh nhân.

Nổi bật là báo cáo “Bằng chứng lâm sàng trong lựa chọn phương pháp phẫu thuật tật khúc xạ” do BS. Đặng Thị Như Quỳnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế DND trình bày.

Bài báo cáo tổng hợp nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước, bao gồm các nghiên cứu ngắn hạn và dài hạn kéo dài từ 5-7 năm nhằm đánh giá hiệu quả thị lực, độ ổn định và chất lượng thị giác của các phương pháp phẫu thuật khúc xạ hiện nay.

Theo các chuyên gia, sự phát triển của công nghệ laser trong nhiều năm qua giúp người bệnh có thêm nhiều lựa chọn điều trị, từ các phương pháp tạo vạt đến các công nghệ không vạt thế hệ mới như SMILE Pro hay SmartSight.

Tuy nhiên, không có một công nghệ “tốt nhất” cho tất cả bệnh nhân. Việc lựa chọn phương pháp điều trị cần được cá nhân hóa dựa trên đặc điểm giác mạc, độ khúc xạ, nhu cầu thị giác và khả năng thích nghi của từng người.

Báo cáo cũng cho thấy hiệu quả điều trị lâu dài phụ thuộc lớn vào việc lựa chọn đúng phương pháp cho đúng bệnh nhân thay vì chạy theo một xu hướng công nghệ đơn lẻ.

Tiếp nối chủ đề này, báo cáo “Mở rộng giới hạn của phẫu thuật không vạt: SMILE Pro trên bệnh nhân cận thị thấp” do BS. Bùi Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Sài Gòn - trình bày cũng nhận được nhiều sự quan tâm của giới chuyên môn.

Nghiên cứu được thực hiện trên 98 bệnh nhân tại DND Sài Gòn bằng hệ thống VISUMAX 800, theo dõi kết quả trong 6 tháng sau phẫu thuật.

Kết quả cho thấy công nghệ SMILE Pro đạt hiệu quả thị lực cao với 92% bệnh nhân đạt thị lực 20/20 trở lên và 100% trường hợp nằm trong sai số khúc xạ ±0,50D so với mục tiêu điều trị.

Theo nhóm nghiên cứu, SMILE Pro thế hệ mới với thời gian bắn laser siêu nhanh và khả năng định tâm chính xác đã giúp mở rộng chỉ định điều trị sang nhóm bệnh nhân cận thị thấp - nhóm trước đây chưa được xem là đối tượng tối ưu của phẫu thuật khúc xạ.

BS. Bùi Quang Tuấn trình bày bài báo cáo tại hội thảo

Giải pháp tối ưu trong điều trị lão thị

Cũng tại hội thảo, BS. Phạm Thị Hằng - Trưởng khoa Khúc xạ Bệnh viện Mắt quốc tế DND trình bày báo cáo “Giải pháp tối ưu trong điều trị lão thị” mang đến góc nhìn toàn diện về lão thị - tình trạng suy giảm khả năng điều tiết của mắt thường xuất hiện sau tuổi 40.

Báo cáo tập trung cập nhật các tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị lão thị hiện đại, từ giải pháp sử dụng kính chuyên biệt cho đến phẫu thuật khúc xạ và thay thủy tinh thể.

Bài báo cáo “Giải pháp tối ưu trong điều trị lão thị” do BS. Phạm Thị Hằng - Trưởng khoa Khúc xạ Bệnh viện Mắt quốc tế DND - trình bày

Theo đại diện bệnh viện, song song với đầu tư công nghệ, DND cũng chú trọng đào tạo đội ngũ bác sĩ thông qua các chương trình đào tạo quốc tế, hội thảo học thuật và hợp tác chuyển giao kỹ thuật với nhiều trung tâm nhãn khoa tiên tiến trên thế giới.