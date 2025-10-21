Theo thống kê từ Viện Y Tế Quốc gia Hoa Kỳ NIH, ung thư đầu cổ đứng thứ 7 trong các loại ung thư phổ biến trên thế giới. Tại Việt Nam, số bệnh nhân trẻ < 40 tuổi mắc bệnh đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua, phản ánh xu hướng trẻ hóa đáng báo động.

Khác với nhiều loại ung thư khác, phẫu thuật vùng này không thể chỉ đơn thuần “cắt bỏ khối u” theo cách cơ học. Bác sĩ phải đồng thời đạt được ba mục tiêu: loại bỏ triệt căn tế bào ung thư, bảo tồn những chức năng sống còn và cuối cùng là đảm bảo tính thẩm mỹ. Nhằm tìm lời giải cho “bài toán” nhiều thách thức này, các chuyên gia hàng đầu đến từ Anh Quốc và Việt Nam đã cùng nhau chia sẻ, cập nhật những tiến bộ kỹ thuật mới nhất trong lĩnh vực phẫu thuật và tái tạo thẩm mỹ đầu cổ tại hội nghị.

Chương trình gồm 4 phiên họp và 12 báo cáo chuyên sâu, thu hút hơn 150 bác sĩ đến từ các chuyên khoa Tai Mũi Họng - Phẫu thuật Đầu cổ, Ung bướu và Tạo hình thẩm mỹ. Đặc biệt, hội nghị có sự tham gia của 8 diễn giả đến từ Vương quốc Anh, là những chuyên gia uy tín, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực.

Hội nghị quy tụ trên 150 chuyên gia, bác sĩ tham dự

Bà Katrin Kandel - Giám đốc Điều hành Tổ chức Facing The World - cho biết: “Hội nghị quốc tế “Những thách thức về kiểm soát ung thư, bảo tồn chức năng và thẩm mỹ trong phẫu thuật vùng đầu - cổ” là một phần trong chuỗi hội nghị khoa học “Facing The World Series of Conference” tại Việt Nam”.

Thành lập tại Anh từ năm 2002, Facing The World khởi đầu với sứ mệnh nhân văn là phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị dị tật vùng mặt ở các quốc gia đang phát triển. Đến năm 2008, tổ chức đã chuyển mình theo hướng bền vững hơn: thay vì điều trị đơn lẻ, các đoàn bác sĩ đa chuyên khoa trực tiếp sang Việt Nam để đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và xây dựng nền tảng y tế lâu dài.

Suốt 17 năm đồng hành, Facing The World kiên định với triết lý “trao cần câu thay vì cho con cá”, tập trung trang bị cho bác sĩ Việt Nam kiến thức và kỹ năng tiên tiến thông qua học bổng quốc tế, hội nghị khoa học chuyên sâu và các chương trình phẫu thuật ngay tại bệnh viện trong nước.

Hội nghị có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu đến từ Vương quốc Anh

“Thông qua các chương trình đào tạo phẫu thuật quốc tế, chúng tôi huấn luyện các bác sĩ phẫu thuật địa phương để họ có thể điều trị các dị tật khuôn mặt nghiêm trọng, đảm bảo tác động lâu dài. Song song, chúng tôi thành lập các trung tâm chất lượng cao, hỗ trợ nâng cao năng lực và triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu, hướng tới một hệ thống y tế bền vững. Hiện nay, những nỗ lực của chúng tôi đã giúp thực hiện hơn 10.000 ca phẫu thuật thay đổi cuộc đời mỗi năm, mang lại cơ hội sống khỏe mạnh và phát triển cho những bệnh nhân bị dị tật khuôn mặt”, bà Katrin Kandel chia sẻ.

Bà Katrin Kandel, CEO của Tổ chức Facing The World chia sẻ về mục tiêu chương trình

Một lần nữa, thông qua Hội nghị quốc tế “Những thách thức về kiểm soát ung thư, bảo tồn chức năng và thẩm mỹ trong phẫu thuật vùng đầu - cổ”, Facing The World khẳng định quyết tâm đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình xây dựng một nền y tế vững mạnh, nhân văn và hội nhập.

Với những đóng góp bền bỉ và những hoạt động thiết thực, Facing The World đã vinh dự được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Việt Nam, Huy chương Vì sức khỏe nhân dân của Bộ Y tế, Huy chương Vì Hòa bình và Hữu nghị giữa các dân tộc, cùng bằng khen từ PACCOM và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO).

Thu Loan