Sự ghi nhận từ tạp chí du lịch uy tín hàng đầu thế giới tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của một trong những hành trình vượt biển ấn tượng bậc nhất khu vực, đồng thời góp phần nâng tầm du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Hành trình khám phá vịnh Nha Trang có 1-0-2

Theo đánh giá của Travel + Leisure - tạp chí du lịch uy tín hàng đầu thế giới với hàng triệu độc giả toàn cầu: tuyến cáp treo Vinpearl nối đất liền Nha Trang với đảo Hòn Tre mở ra những khung cảnh biển ngoạn mục tại vịnh Nha Trang - một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới.

Khai trương năm 2007, tuyến cáp treo Vinpearl Nha Trang kết nối đất liền với đảo Hòn Tre. Với chiều dài hơn 3,3 km băng qua biển, công trình từng xác lập kỷ lục cáp treo vượt biển dài nhất thế giới tại thời điểm khánh thành, trở thành dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của hạ tầng du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam.

Cảng cáp treo Vinpearl Nha Trang - điểm khởi đầu của hành trình vượt biển biểu tượng

Ngay từ điểm khởi hành, ga cáp treo Vinpearl Cable Car Nha Trang gây ấn tượng đặc biệt với du khách nhờ kiến trúc châu Âu cổ điển, nổi bật bởi mái vòm lớn, tháp domes và quảng trường rộng mở hướng ra Vịnh Nha Trang. Thiết kế đối xứng tạo nên một công trình đón khách quy mô, độc đáo, đồng thời kiến tạo nên điểm nhấn kiến trúc nổi bật của thành phố biển Nha Trang.

Tuyến cáp treo Vinpearl - biểu tượng du lịch của thành phố biển Nha Trang

Từ cabin cáp treo, du khách sở hữu tầm nhìn 360 độ đắt giá, thu trọn vào tầm mắt toàn cảnh vịnh Nha Trang với làn nước xanh ngọc, những dải cát trắng uốn cong và các hòn đảo nhỏ trải dài giữa đại dương, đồng thời bao quát nhịp sống của thành phố biển từ trên cao. Phía đảo Hòn Tre, các công trình kiến trúc nổi bật như bến cảng Vinpearl Harbour hiện lên giữa không gian thiên nhiên xanh mướt, tạo nên bức tranh biển đảo sống động và khoáng đạt hiếm có.

Cabin cáp treo mở ra góc nhìn ngoạn mục về vịnh Nha Trang từ trên cao

Hệ thống trụ cáp giữa biển được thiết kế như những công trình nghệ thuật, lấy cảm hứng từ kiến trúc tháp Eiffel, tạo nên đường chân trời đặc trưng của vịnh Nha Trang. Khi đêm xuống, công trình được thắp sáng bằng hệ thống LED đổi màu hiện đại với khoảng 10.000 bóng mỗi trụ, điều khiển đồng bộ từ trung tâm, khiến toàn bộ công trình lung linh hiện lên như “cây cầu ánh sáng”, trở thành điểm nhấn thị giác nổi bật của thành phố biển.

Từ cabin cáp treo, du khách còn có thể chiêm ngưỡng các màn pháo hoa rực rỡ và những show diễn sôi động trên đảo Hòn Tre, mang đến những trải nghiệm độc đáo có 1-0-2 giữa biển trời Nha Trang.

Cáp treo Vinpearl thắp sáng vịnh Nha Trang về đêm

Không chỉ mang giá trị biểu tượng, Vinpearl Cable Car Nha Trang còn gây ấn tượng với quy mô vận hành hiện đại gồm 120 cabin, sức chứa 12 khách/cabin, công suất tới 5.280 khách/giờ. Hệ thống thiết bị nhập khẩu từ châu Âu, đạt tiêu chuẩn của Hiệp hội Cáp treo Thế giới và có thể vận hành an toàn trong điều kiện gió cấp 7. Mỗi năm, tuyến cáp treo phục vụ khoảng 3 triệu lượt khách, trở thành trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi khám phá Nha Trang.

“Cánh cửa” đến thiên đường giải trí và nghỉ dưỡng Hòn Tre

Toàn cảnh đảo Hòn Tre - điểm đến nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí hàng đầu tại vịnh Nha Trang

Không chỉ là hành trình vượt biển ấn tượng, tuyến cáp treo Vinpearl còn mở ra cánh cửa khám phá VinWonders Nha Trang - công viên giải trí quy mô gần 50 ha với hơn 100 hoạt động trải nghiệm, tổ hợp vui chơi giải trí quy mô lớn hàng đầu Việt Nam.

Từ tháng 2/2026, VinWonders Nha Trang tiếp tục bùng nổ với 3 siêu phẩm giải trí mới, nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút du khách. Đồi Lễ Hội mang đến chuỗi trò chơi cảm giác mạnh đầy adrenaline trên đỉnh đồi với tầm nhìn toàn cảnh vịnh Nha Trang. Thủy cung VinWonders trở lại với diện mạo nâng cấp, nổi bật với đường hầm kính quy tụ hơn 15.000 sinh vật biển, bể hải cẩu duy nhất tại Khánh Hòa cùng show diễn tiên cá đặc sắc.

Đặc biệt, Lốc xoáy liên hoàn - siêu trò chơi nước thuộc Top 5 thế giới và Top 1 Đông Nam Á, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam - hứa hẹn trở thành tâm điểm giải trí của mùa hè 2026.

VinWonders Nha Trang sở hữu các trò chơi đẳng cấp thế giới lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Bên cạnh công viên giải trí VinWonders, đảo Hòn Tre còn hội tụ hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp của Vinpearl với các khu resort sang trọng như Vinpearl Resort Nha Trang, Vinpearl Luxury Nha Trang và Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay. Trải dọc bãi biển riêng dài hàng km, quần thể này kết hợp Vinpearl Golf Nha Trang cùng hệ thống spa, hồ bơi vô cực, nhà hàng - bar đa phong cách, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng - giải trí trọn vẹn giữa Vịnh Nha Trang.

Khẳng định vị thế tiên phong

Không chỉ dừng lại ở một hành trình vượt biển độc đáo, cáp treo Vinpearl Nha Trang là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn chiến lược của Vinpearl trong việc kiến tạo một hệ sinh thái du lịch đẳng cấp. Việc đầu tư vào những công trình hạ tầng trải nghiệm quy mô lớn không chỉ nâng tầm chất lượng dịch vụ mà còn thay đổi hoàn toàn cách du khách tiếp cận, khám phá vẻ đẹp của các đảo du lịch tại Việt Nam.

Đặc biệt, việc được tạp chí danh tiếng Travel + Leisure vinh danh một lần nữa khẳng định mạnh mẽ vai trò tiên phong của Vinpearl trong việc kiến tạo những công trình và trải nghiệm mang tính biểu tượng. Sự ghi nhận từ quốc tế không chỉ nâng tầm diện mạo du lịch Khánh Hòa mà còn góp phần định hình vị thế mới cho du lịch Việt Nam trên bản đồ toàn cầu thông qua những giá trị khác biệt và đẳng cấp.