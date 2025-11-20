Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 46 vừa diễn ra tại KBS Hall ở Yeouido, Seoul, Hàn Quốc. Sự kiện thường niên được mệnh danh là Oscar của Hàn Quốc năm nay chứng kiến cột mốc lịch sử khi Hyun Bin và Son Ye Jin trở thành cặp đôi đầu tiên cùng giành chiến thắng ở cả 2 hạng mục diễn xuất chính cao nhất trong cùng một đêm.

Khoảnh khắc lịch sử của cặp đôi quyền lực

Hyun Bin giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai An Jung Geun trong bom tấn điệp viên lịch sử Harbin - tác phẩm tái hiện cuộc truy đuổi căng thẳng giữa các chiến binh kháng chiến Hàn Quốc và lực lượng Nhật Bản năm 1909.

Nam diễn viên bày tỏ: "Tôi biết giải thưởng này được trao nhờ sự ủng hộ nhiệt thành của người hâm mộ. Tôi vô cùng biết ơn. Đóng vai An Jung Geun thật sự nặng nề nhưng đạo diễn Woo Min Ho đã tin tôi. Tôi xin dành tặng giải thưởng này cho những người đã cống hiến tất cả vì Hàn Quốc và cho người vợ yêu quý Son Ye Jin cùng con trai của chúng tôi".

Cặp vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin. Ảnh: Chosun

Chỉ vài phút sau, Son Ye Jin cũng bước lên sân khấu trong xúc động khi được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn đầy cảm xúc trong phim No other choice (tựa tiếng Hàn: Eojjeolsugaeopda) của đạo diễn tài danh Park Chan Wook.

Nữ diễn viên tâm sự: "Tôi thường chuẩn bị bài phát biểu khi được đề cử nhưng lần này không làm vậy. Đầu óc tôi giờ hoàn toàn trống rỗng. Ước mơ đầu tiên của tôi khi trở thành diễn viên là giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Blue Dragon". Kết thúc bài phát biểu, cô gửi lời yêu thương: "Tôi muốn chia sẻ niềm vui này với hai người đàn ông tôi yêu quý nhất - Kim Tae Pyung (tên thật của Hyun Bin) và con trai Woo Jin của chúng tôi".

Đây là giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thứ hai của Son Ye Jin, sau chiến thắng đầu tiên khi cô 27 tuổi.

Giây phút chiến thắng của Hyun Bin - Son Ye Jin:

Khoảnh khắc ngọt ngào trên sân khấu

Không chỉ thắng lớn ở hạng mục diễn xuất chính, cặp vợ chồng này còn cùng nhau bước lên sân khấu nhận giải Ngôi sao được yêu thích nhất (Popular star award) cùng với Yoona (Girls' Generation) và Park Jinyoung (GOT7).

Đây là lần đầu tiên kể từ Hạ cánh nơi anh (Crash landing on you) năm 2020, cặp đôi cùng xuất hiện tại một lễ trao giải sau 5 năm.

Son Ye Jin xúc động nói thêm: "Thật vinh dự khi được nhận giải Ngôi sao được yêu thích nhất cùng với chồng tôi. Cảm ơn vì đã tạo nên kỷ niệm không thể quên này cho chúng tôi". Nữ diễn viên còn vui vẻ giơ dấu chữ V bên cạnh ông xã, chia sẻ niềm vui với người hâm mộ.

Hyun Bin thì bày tỏ: "Chúng tôi lại cùng đứng trên sân khấu với những chiếc cúp trong tay - giống như sau Hạ cánh nơi anh. Đêm nay là một chương mới trong hạnh phúc chung của chúng tôi. Thật sự cảm ơn".

Các nghệ sĩ tham dự lễ trao giải Rồng Xanh. Ảnh: Tvreport.

No other choice thống trị đêm trao giải

Phim No other choice của đạo diễn Park Chan Wook đã trở thành tác phẩm thắng lớn nhất trong đêm với 7 giải thưởng quan trọng, bao gồm: Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất (Park Chan Wook), Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Son Ye Jin), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Lee Sung Min), Âm nhạc xuất sắc nhất, Kỹ thuật xuất sắc nhất...

No other choice là bộ phim hài kịch đen tối châm biếm về một người đàn ông thất nghiệp sẵn sàng làm mọi cách để giành được công việc mới, kể cả việc loại bỏ các ứng viên cạnh tranh. Phim dựa trên tiểu thuyết The ax của tác giả Donald E. Westlake. Tác phẩm đã công chiếu tại LHP Venice lần thứ 82 và nhận được tràng pháo tay 9 phút, đồng thời được chọn là đại diện của Hàn Quốc tham dự hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất tại Oscar 2026.

Danh sách giải thưởng chính Phim xuất sắc nhất: No other choice

Đạo diễn xuất sắc nhất: Park Chan Wook (No other choice)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Hyun Bin (Harbin)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Son Ye Jin (No other choice)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Lee Sung Min (No other choice)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Park Ji Hyun (Hidden face)

Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Ahn Bo Hyun (Pretty crazy)

Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Kim Doyeon (Idiot girls and school ghost: school anniversary)

Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Kim Hye Young (IT'S OKAY!)

Giải Ngôi sao được yêu thích: Lim Yoona (Pretty crazy), Park Jinyoung (Hi-five), Son Ye Jin (No other choice), Hyun Bin (Harbin)

Giải Phim được khán giả yêu thích nhất: My daughter is a zombie