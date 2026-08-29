Ngày 29/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Mẩn (SN 1986) và Nguyễn Thị Bích Phương (vợ Mẩn, SN 1986, cùng trú tại xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1977, trú tại xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Vợ chồng Mẩn và Phương bị bắt tạm giam, còn Thoa do đang nuôi con nhỏ nên được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, lực lượng chức năng phát hiện các sản phẩm được quảng cáo là “thuốc gia truyền chuyên trị bệnh viêm khớp, viêm mũi của lương y Nguyễn Văn Sáu, Đỗ Thái Nam”.

Các sản phẩm này được quảng cáo, rao bán trên Facebook dưới dạng thuốc đông y chữa bệnh. Tuy nhiên, sau khi sử dụng, một số người mua không thấy bệnh thuyên giảm mà còn xuất hiện tình trạng đau nhiều hơn.

Từ thông tin trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa tập trung xác minh các fanpage, tài khoản Facebook liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng năm 2020, vợ chồng Mẩn và Phương nhận thấy nhiều người có nhu cầu mua các sản phẩm được quảng cáo chữa viêm khớp, viêm xoang mang tên “Lương y Nguyễn Văn Sáu” và “Lương y Đỗ Thái Nam” nên nảy sinh ý định sản xuất để bán kiếm lời.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Mặc dù không được đào tạo chuyên môn về y, dược và không được cấp phép sản xuất thuốc, Mẩn và Phương vẫn mua nguyên liệu, đặt làm tem, nhãn rồi tự tổ chức sản xuất thuốc dưới dạng viên và bột.

Đáng chú ý, các đối tượng không chỉ làm giả sản phẩm mà còn dựng cả “thương hiệu lương y” để tạo lòng tin với khách hàng.

Để tạo tác dụng giảm đau, chống viêm, Mẩn mua hỗn hợp thuốc tân dược (paracetamol, dexamethasone, chlorpheniramine và các vitamin B1, B6, B12) của Thoa để phối trộn với nguyên liệu đông y theo tỷ lệ tự tính toán.

Sau khi phối trộn, các đối tượng chế biến thành thuốc dạng viên hoặc dạng bột, đóng gói, dán tem, nhãn mang tên “Lương y Nguyễn Văn Sáu” và “Đông y Đỗ Thái Nam”.

Số sản phẩm trên được đưa lên mạng xã hội quảng cáo dưới danh nghĩa thuốc đông y gia truyền, có công dụng chữa viêm khớp, viêm xoang.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ hơn 1 tấn nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc, 50kg bột thuốc tân dược, hơn 100.000 sản phẩm thuốc đông y đã hoàn thiện, 4 máy trộn, 2 máy sấy và 1 máy đóng gói.

Nơi các đối tượng sản xuất thuốc đông y chứa chất cấm. Ảnh: CACC

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định toàn bộ các mẫu sản phẩm ghi là thuốc đông y đều chứa acetaminophen (paracetamol), dexamethasone và chlorpheniramine. Trong đó, dexamethasone và chlorpheniramine thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo Thông tư số 10/2021/TT-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án.