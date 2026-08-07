Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng ngày 7/8 cho biết đã khởi tố Phùng Hồng Huệ, 28 tuổi, trú xã Xuân Viên, tỉnh Phú Thọ, cùng 11 người về tội “Lừa dối khách hàng”. Các bị can bị điều tra theo khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố Hoàng Văn Tuyển, 36 tuổi, trú phường Dương Nội, Hà Nội và Triệu Văn Truyền, 47 tuổi, trú xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên, cùng về tội danh trên. Tổng số bị can bị khởi tố trong vụ án là 14 người.

Theo kết quả điều tra, Hoàng Văn Tuyển cầm đầu đường dây sản xuất, quảng cáo và bán sản phẩm thảo mộc hỗ trợ điều trị yếu sinh lý nam dưới danh nghĩa lương y Triệu Sỹ Điền. Triệu Văn Truyền trực tiếp sản xuất, còn Phùng Hồng Huệ quản lý hoạt động tư vấn bán hàng.

Nữ bị can trong đường dây. Ảnh: CACC

Các bị can còn lại phụ trách quảng cáo, giả danh lương y hoặc nhân viên cơ sở để tư vấn, chốt đơn theo kịch bản. Từ năm 2023, nhóm này sử dụng trái phép tên tuổi, hình ảnh và bài thuốc gia truyền của lương y Triệu Sỹ Điền để bán hàng trên Facebook.

Lương y Triệu Sỹ Điền khẳng định không sản xuất, kinh doanh các sản phẩm trên và không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng tên tuổi, hình ảnh của ông để quảng cáo. Vụ án được phát hiện từ đơn tố giác của người dân.

Cơ quan điều tra xác định đường dây đã bán hơn 40.000 đơn hàng, thu trên 120 tỷ đồng. Mỗi tháng, nhóm này tiêu thụ khoảng 900-1.000 đơn hàng.

Nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đã bị cảnh sát thu giữ. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.