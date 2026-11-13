Thương hiệu tã người lớn Caryn giới thiệu sản phẩm quần lót thấm hàng ngày với thiết kế mỏng nhẹ, kín đáo, có khả năng thấm hút vượt trội, giúp người lớn tuổi chủ động và tự tin hơn khi vận động, giao lưu và tham gia các hoạt động xã hội.

Thấu hiểu nhu cầu chăm sóc cá nhân của người lớn tuổi

Theo khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tình trạng tiểu không tự chủ ảnh hưởng đến khoảng 1/3 người cao tuổi toàn cầu. Tại Việt Nam, són tiểu cũng là vấn đề rất phổ biến, có thể xuất hiện khi ho, hắt hơi, cười to, vận động mạnh hoặc phải nhịn đi vệ sinh quá lâu, gây bất tiện và khiến nhiều người ngại tham gia hoạt động xã hội.

Thấu hiểu điều bức bối khó nói của người lớn tuổi, Caryn đã nghiên cứu, đầu tư công nghệ để tạo ra một sản phẩm vừa thấm hút tốt đem lại cảm giác thoải mái tối đa, vừa mỏng nhẹ để người dùng dễ dàng màng theo và tự tin khi mặc trong các hoạt động xã hội, đó là sản phẩm quần lót thấm hàng ngày (Caryn Like Underwear).

Thiết kế mỏng nhẹ, khả năng thấm hút và sự kín đáo

Điểm nổi bật của sản phẩm Caryn Like Underwear là lõi thấm mỏng bằng một nửa so với sản phẩm tã quần thông thường, kết hợp ba rãnh ở phần đũng để giảm dày cộm sau khi thấm hút. Thiết kế thun mềm, vừa vặn ôm sát, với màu xám ngọc trai như một chiếc quần trong bình thường, tạo cảm giác thoải mái và kín đáo.

Lõi thấm siêu mỏng của Caryn Like Underwear giúp người lớn tuổi vượt qua sự ngần ngại khi mặc ra ngoài

Mỏng nhẹ, tiện dụng, nhưng khả năng thấm hút của sản phẩm quần lót thấm hàng ngày lên đến hơn 500ml nước; đảm bảo sự tự tin cho người dùng khi tham gia các hoạt động ở ngoài cả ngày dài, do sản phẩm được thiết kế công nghệ tạo rãnh hình thoi, giúp nước thấm nhanh, phân bố đều và giảm nguy cơ tràn.

Caryn Like Underwear có khả năng thấm hút tốt, khô thoáng

Bà Hà Thanh Hà, 59 tuổi, một trong các khách hàng đầu tiên sử dụng sản phẩm chia sẻ: “Tôi rất thích tham gia lớp khiêu vũ cho người cao tuổi ở gần nhà, nhưng vấn đề són tiểu khiến mình bị xấu hổ, không dám đăng ký. Con gái mua cho sản phẩm này dùng thử để đi du lịch với gia đình, tôi đi bộ cả ngày mà không cần thay quần nên tự tin hơn hẳn. Từ nay đi nhảy hay ra ngoài giao lưu cũng không thấy ngại ngần nữa”.

Caryn Like Underwear được thiết kế phù hợp với đa dạng dáng người sử dụng, đảm bảo sự thoải mái và sự thuận tiện trong quá trình thay mặc. Sản phẩm có ba cỡ theo vòng bụng: M từ 60–85 cm, L từ 75–100 cm và XL từ 90–125 cm. Người dùng mặc như quần lót và xé đường hông khi tháo bỏ, giúp thuận tiện cho cả bản thân người sử dụng chọn lựa, lẫn con cái mua tặng cha mẹ.

Caryn tiếp tục hành trình nỗ lực vì cuộc sống hạnh phúc của người cao tuổi Việt Nam, mong muốn góp phần giúp người cao tuổi duy trì sự tự chủ, tự tin tham gia các hoạt động xã hội và tiếp tục theo đuổi niềm vui trọn vẹn dù ở bất kỳ lứa tuổi nào.

Tìm hiểu thêm các hoạt động của Caryn: https://www.caryn.com.vn/vi/home.html

(Nguồn: Caryn Việt Nam)