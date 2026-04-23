Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy, chất lượng cuộc sống trong giai đoạn trung niên và về sau không chỉ phụ thuộc vào yếu tố di truyền mà còn chịu tác động lớn từ lối sống hằng ngày. Trong đó, ba yếu tố quan trọng gồm giấc ngủ, khối lượng cơ bắp và thói quen ăn uống buổi tối được xem là nền tảng quyết định sức khỏe lâu dài.

Đảm bảo giấc ngủ chất lượng

Sau tuổi 40, chất lượng giấc ngủ trở nên quan trọng hơn việc ngủ bao lâu. Tình trạng ngủ không sâu, dễ tỉnh giấc giữa đêm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hệ miễn dịch, nội tiết và sức khỏe tinh thần. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Sleep Medicine Reviews, giấc ngủ kém chất lượng có liên quan đến nguy cơ cao hơn của bệnh tim mạch, tiểu đường và suy giảm nhận thức. Trong khi đó, giấc ngủ sâu và ổn định giúp cơ thể phục hồi, điều hòa hormone và cải thiện chức năng não bộ. Vì vậy, duy trì thói quen ngủ đúng giờ, hạn chế thức khuya và giảm các yếu tố gây rối loạn giấc ngủ là điều cần thiết ở độ tuổi này.

Giấc ngủ chất lượng giúp người ở độ tuổi trung niên sống khỏe mạnh. Ảnh minh họa: AI

Đừng để mất cơ bắp

Khi tuổi tác nhiều lên, khối lượng cơ bắp có xu hướng suy giảm. Nếu bạn không có biện pháp can thiệp, tốc độ mất cơ có thể tăng nhanh, kéo theo giảm sức mạnh, tăng nguy cơ té ngã và các bệnh chuyển hóa. Theo nghiên cứu của Trường Y Harvard (Mỹ), người trưởng thành có thể mất từ 3-5% khối lượng cơ mỗi thập kỷ sau tuổi 30 nếu không tập luyện. Việc duy trì vận động, đặc biệt là các bài tập sức mạnh, được chứng minh làm chậm quá trình này, đồng thời cải thiện trao đổi chất và sức khỏe tổng thể. Do đó, giữ cơ bắp không chỉ là vấn đề thể hình mà còn là yếu tố then chốt của tuổi thọ khỏe mạnh.

Kiểm soát ăn uống buổi tối

Buổi tối là thời điểm cơ thể giảm tốc độ chuyển hóa năng lượng. Việc ăn quá nhiều, đặc biệt là thực phẩm giàu chất béo hoặc đường, có thể gây tăng cân và ảnh hưởng tiêu hóa. Nghiên cứu công bố trên tạp chí Nội tiết học và Chuyển hóa Lâm sàng cho thấy ăn muộn làm rối loạn nhịp sinh học, tăng tích trữ mỡ và ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa glucose. Ngược lại, ăn tối nhẹ, đúng giờ và hạn chế ăn khuya giúp cơ thể duy trì cân nặng ổn định và giảm nguy cơ bệnh mạn tính.

Ba giới hạn cần giữ

Bên cạnh ba yếu tố cốt lõi trên, việc duy trì các giới hạn trong cuộc sống cũng đóng vai trò quan trọng. Không làm việc quá sức, không đánh đổi sức khỏe lấy tiền bạc và không để sức cảm xúc tiêu cực kéo dài là những nguyên tắc giúp bảo vệ cả thể chất lẫn tinh thần của bạn.