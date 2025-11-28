Trong bối cảnh các nước láng giềng như Singapore, Malaysia, Philippines hay Trung Quốc đã vận hành thành công mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng tích hợp casino (integrated resort) từ nhiều năm qua, việc Việt Nam cho phép người Việt tham gia trải nghiệm casino hợp pháp được đánh giá là một tín hiệu tích cực - thể hiện tư duy cởi mở và linh hoạt hơn trong quản lý loại hình giải trí có điều kiện, đồng thời giữ chân dòng khách nội địa có nhu cầu chi tiêu cao, kích thích tiêu dùng du lịch, tạo công ăn việc làm và đóng góp đáng kể vào ngân sách.

Corona Resort & Casino Phú Quốc - địa điểm đang được cấp phép triển khai hoạt động casino hợp pháp này là tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí đa chức năng với đầy đủ các tiện ích cao cấp như: hơn 3000 phòng khách sạn & villa do Radisson Blu, Wyndham Grand, Wyndham Garden Grandworld Phu Quoc vận hành, khu ẩm thực quốc tế Corona Food Center, trung tâm hội nghị & sự kiện sức chứa hơn 1000 khách, nhà hát, khu du lịch sinh thái & thương mại dịch vụ, công viên bảo tồn động vật hoang dã safari, sân golf, spa và casino hiện đại với diện tích hơn 18ha do Upffinity Gaming Management Hà Lan vận hành. Mô hình này giúp du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn từ nghỉ dưỡng đến giải trí ngay trong cùng một điểm đến mà không cần di chuyển nhiều. Đây cũng là xu hướng được các khu phức hợp du lịch lớn trên thế giới theo đuổi để nâng cao giá trị lưu trú và mức chi tiêu của khách du lịch.

Khu tổ hợp all in one Corona Corona Resort & Casino Phú Quốc

Theo số liệu từ Sở Du lịch Kiên Giang, năm 2024, đảo ngọc đón hơn 2,5 triệu lượt khách quốc tế và gần 5 triệu lượt khách nội địa. Trong đó, nhóm du khách đến từ các thị trường có khả năng chi tiêu cao như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga và Đông Âu tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn. Đáng chú ý, thời gian lưu trú trung bình đã được kéo dài, với nhu cầu trải nghiệm các dịch vụ giải trí - nghỉ dưỡng cao cấp gia tăng rõ rệt.

Phú Quốc với vẻ đẹp hoang sơ và làn nước xanh ngọc bích đặc trưng

Cơ sở hạ tầng được đầu tư quy mô lớn đáp ứng nhu cầu du lịch tiêu chuẩn quốc tế

Với hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, từ sân bay quốc tế, cảng biển, chuỗi khách sạn - resort lớn, cho đến các khu vui chơi giải trí, công viên chủ đề và trung tâm mua sắm, Phú Quốc đang được xem là một trong những điểm đến có khả năng cạnh tranh trong khu vực. Việc mở rộng thêm loại hình giải trí có điều kiện như casino hợp pháp góp phần đa dạng hóa sản phẩm, giữ chân du khách lâu hơn và tăng giá trị chi tiêu bình quân. Với bước đi đầu tiên tại Phú Quốc, Việt Nam được kỳ vọng sẽ từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, gia tăng sức hấp dẫn với cả khách nội địa và quốc tế trong bối cảnh thị trường du lịch đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới.

Bích Đào