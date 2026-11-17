Công an phát hiện một số đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào vào Sơn La nên đã lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ gần 170kg ma túy các loại.

XEM CLIP (nguồn: CACC)

Ngày 17/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và công an các tỉnh, thành phố gồm Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội triệt phá thành công chuyên án ma túy mang bí số 1826G.

Các đối tượng và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Công an đã bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Đăng Chiến (SN 1991, trú tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên), Giàng A Giang (SN 1998) và Giàng A Chái (SN 2000, cùng trú tại bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La); thu giữ 169,5kg ma túy các loại.

Trước đó, Công an tỉnh Sơn La phát hiện một số đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Sơn La và đưa đi các tỉnh tiêu thụ nên xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau một thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trong hai ngày 11 và 12/11, lực lượng công an tổ chức bắt giữ Nguyễn Đăng Chiến tại Hưng Yên, thu giữ 3kg ma túy tổng hợp.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và phương tiện của Chiến, lực lượng chức năng thu giữ thêm 166,5kg ma túy, gồm ma túy đá, heroin, hồng phiến và ma túy tổng hợp dạng viên.

Tiếp đó, tại xã Hòa Lạc (TP Hà Nội), lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng Giàng A Giang và Giàng A Chái.

Hiện Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.