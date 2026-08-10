Những năm gần đây, thị trường điện ảnh bùng nổ, phát triển với tốc độ chóng mặt. Theo thống kê của đơn vị giám sát số liệu phòng vé độc lập Box Office Vietnam, chỉ trong năm 2025, tổng doanh thu phòng vé tại Việt Nam khoảng 6,14 nghìn tỷ đồng; trong đó có 9 phim Việt vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng và phim Mưa đỏ phá kỷ lục với hơn 700 tỷ đồng.

Bước tiến vượt bậc của thị trường điện ảnh kéo theo mức cát-sê (tiền thù lao) của diễn viên cũng thay đổi đáng ngạc nhiên.

"Cát-sê tiền tỷ" nhan nhản

Mức cát-sê của diễn viên điện ảnh hiện chia thành 5 bậc.

Theo nguồn tin của phóng viên VietNamNet, "sao hạng S" trong lĩnh vực điện ảnh dùng để chỉ 5 diễn viên có mức cát-sê cán mốc 2 tỷ đồng/phim.

Cả 5 người đều là những gương mặt được săn đón bậc nhất trong nghề, sở hữu danh sách tác phẩm "trăm tỷ", là bảo chứng phòng vé trong ít nhất 5 năm nay và khẳng định được thực lực diễn xuất.

Đáng chú ý, có một nữ diễn viên gạo cội xuất thân từ lĩnh vực sân khấu vừa chính thức góp mặt vào top 5 khi nhận cát-sê 2 tỷ đồng cho một tác phẩm về đề tài gia đình sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Bốn người còn lại gồm 1 nam diễn viên gạo cội, 1 nam diễn viên thuộc trường phái thực lực và 2 ngôi sao trẻ đang "làm mưa làm gió" màn ảnh rộng.

Thái Hòa - một trong những diễn viên điện ảnh hàng đầu tại Việt Nam. Ảnh: Tư liệu

Cát-sê hạng A giới hạn từ mốc 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng. Điều bất ngờ, nghệ sĩ thuộc nhóm này khá đông, gồm hầu hết các diễn viên chuyên trị vai chính, thứ chính các tác phẩm điện ảnh ra rạp trong 5 năm nay, trải dài từ các sao trẻ đến nghệ sĩ gạo cội.

Hạng B dao động từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng.

Hạng C khoảng 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Đáng chú ý, đây là khung cát-sê của hầu hết nghệ sĩ sân khấu "lấn sân" sang lĩnh vực điện ảnh.

Hạng D dưới 100 triệu đồng, gồm chủ yếu các diễn viên mới, chưa khẳng định được tên tuổi hay có tác phẩm đáng chú ý hoặc các diễn viên chuyên trị vai nhỏ.

Đằng sau những con số tiền tỷ

Có 4 yếu tố chính tác động tới mức cát-sê của diễn viên.

Một là năng lực diễn xuất được bảo chứng bằng doanh thu tác phẩm.

Trong lĩnh vực điện ảnh, "diễn tốt" có thể là khái niệm cảm tính, tùy vào người đánh giá nhưng nếu thực lực diễn xuất được đặt trong một bộ phim "trăm tỷ" sẽ trở thành cơ sở vững chắc và trực tiếp để các nhà sản xuất đánh giá mức cát-sê cho diễn viên đó trong dự án của mình.

Những cái tên tiêu biểu cho tiêu chí này như: Thái Hòa, Hồng Đào, Quang Tuấn, Kiều Minh Tuấn, Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Kaity Nguyễn...

Diễn viên xây dựng thành công thương hiệu cá nhân trong showbiz hay trong nghề diễn đều có lợi thế riêng. Ảnh: FBNV

Hai là thương hiệu cá nhân, độ nhận diện thương hiệu và tệp người hâm mộ. Nói đến cùng, bản chất của bộ phim vẫn là sản phẩm, phải đặt yếu tố lợi nhuận lên hàng đầu.

Vì vậy, các diễn viên có thương hiệu cá nhân vượt trội, được biết đến rộng rãi và sở hữu tệp người hâm mộ lớn sẽ luôn là những lựa chọn được ưu tiên như: Hoài Linh, Việt Hương, Thanh Hằng, Minh Hằng, Ngọc Trinh, Anh Tú Atus, Diệu Nhi, Chi Pu...

Ba là vai diễn, thời lượng và thể loại tác phẩm. Mức cát-sê mỗi bậc hoàn toàn có thể điều chỉnh linh hoạt tùy vào loại vai, độ khó của vai, thời lượng xuất hiện và thể loại phim.

Chẳng hạn, vai ông già Nam Bộ giàu tình cảm dễ diễn, nếu không phải Thành Lộc, Hữu Châu thì Trung Dân, Việt Anh vẫn đáp ứng rất tốt nên mức cát-sê có thể linh hoạt, tùy tình hình thực tế. Ngược lại, một số vai phụ nhưng đòi hỏi bản sắc, diễn xuất, cá tính riêng biệt hoặc kiểu vai mang đến hệ giá trị quan trọng trong tác phẩm, chỉ giới hạn trong 1-2 lựa chọn phải điểu chỉnh mức cát-sê tương xứng.

Với những vai khó, thậm chí nguy hiểm, đòi hỏi sự hy sinh, diễn viên có quyền yêu cầu tăng mức cát-sê. Ngược lại, với loại vai như khách mời, chỉ xuất hiện 1-2 phân cảnh, một diễn viên hạng A cũng chỉ có thể được trả tượng trưng 50-100 triệu đồng.

Thể loại tác phẩm cũng ảnh hưởng đến mức cát-sê của diễn viên. Với một số thể loại đặc thù như phim độc lập, phim quảng bá lịch sử/đề tài chiến tranh hoặc có yếu tố nhà nước, diễn viên thường có xu hướng chấp nhận giảm mức cát-sê.

Hồng Đào, Việt Hương, Hồng Ánh... là những nghệ sĩ sân khấu thành công "lấn sân" thị trường điện ảnh. Ảnh: FBNV

Yếu tố cuối cùng là kết quả đàm phán và các yếu tố khác.

Trong 5 diễn viên hạng S, có trường hợp một nữ diễn viên chạm mốc cát-sê 2 tỷ đồng/phim nhờ kết quả đàm phán từ công ty quản lý. Khác với các diễn viên tự do, cô phải trích phần trăm giá trị mỗi hợp đồng cho công ty. Vì vậy, công ty đã mạnh dạn đề xuất mức cát-sê 2 tỷ đồng và đạt được thỏa thuận, vô hình trung "thăng hạng" cho nữ diễn viên này.

Ngược lại, nhiều diễn viên chấp nhận mức cát-sê thấp vì lý do không ngờ.

Một nhà sản xuất tiết lộ, nữ diễn viên T. chuyên đóng vai phụ trong hàng loạt phim trăm tỷ vẫn chỉ lấy cát-sê 100-150 triệu đồng do tính cách hiền lành, nhất quyết không tăng giá vì sợ "mất lộc, mất duyên".

Một số khác chấp nhận lấy cát-sê thấp để giảm trách nhiệm đi quảng bá phim (cinetour), dành trọn cuối tuần để đóng kịch; hoặc đơn giản là không thích xuất hiện nhiều, không thích giao lưu/phỏng vấn, muốn dành thời gian ở bên gia đình...

Cũng có trường hợp diễn viên chấp nhận giảm sâu cát-sê để đổi lấy quyền lợi khác như góp vốn đầu tư dự án.

Muôn chuyện "khó nói" và công của Trấn Thành

Trao đổi với phóng viên, chị P.H - CEO một công ty truyền thông và quảng bá phim - nhận định số tiền chi trả cho diễn viên lên đến hàng tỷ đồng nhưng thực tế không lớn và vẫn chưa tương xứng với công sức mà họ đóng góp vào tác phẩm.

Quang Tuấn (trái) và Kiều Minh Tuấn - 2 cái tên đi lên bằng thực lực diễn xuất, được bảo chứng bởi danh sách tác phẩm vừa chất lượng vừa đạt doanh thu cao. Ảnh: FBNV

"Có những phim, diễn viên đóng vai trò quyết định sự thành bại của tác phẩm. Phim Ba kể con nghe sẽ ra sao nếu nam chính không phải Kiều Minh Tuấn? Hay nếu không có cặp Phương Anh Đào - Tuấn Trần, phim Báu vật trời cho chắc chắn không đủ sức cạnh tranh trong cuộc đua phim Tết 2026. Không ít dự án từ khi còn là ý tưởng trên giấy đã xác định ai đóng vai chính và xây dựng mọi thứ còn lại xoay quanh diễn viên đó", chuyên gia cho hay.

Mỗi dự án phim, diễn viên đều phải sử dụng cát-sê để chi trả cho quản lý hoặc chia phần trăm cho công ty; trả tiền trang phục, trợ lý, truyền thông, chụp ảnh, trang điểm...

"Diễn viên chính buộc phải tham gia quảng bá phim và tự chịu toàn bộ chi phí cho sự xuất hiện của mình. Trả 1,5-2 tỷ đồng để một diễn viên hạng A, hạng S vừa đóng phim, vừa đăng bài quảng bá lại đi giao lưu phim suốt 10 ngày Tết... là rất rẻ", chị P.H nói.

Chị nói thêm, phần lớn diễn viên đóng vai chính đều chỉ nhận trung bình 2 phim/năm do ngôi sao luôn kén kịch bản cũng như cần thời gian để nuôi dưỡng hình ảnh và cảm xúc, đảm bảo chất lượng diễn xuất. Vì vậy, thu nhập của họ nếu chỉ dựa vào cát-sê thực tế không nhiều. Trường hợp nhận 3-5 phim/năm là có, như diễn viên Quang Tuấn nhưng rất hiếm.

Trong lĩnh vực nào, cát-sê luôn là vấn đề nhạy cảm.

Trái với suy nghĩ của nhiều người, mức cát-sê của diễn viên có thể tăng sau 1 bộ phim đạt doanh thu "trăm tỷ" nhưng không dễ giảm, kể cả sau một chuỗi phim thất bại.

Chẳng hạn, Thúy Ngân, Thảo Tâm hay Trần Ngọc Vàng không bị ép cát-sê dù sở hữu loạt tác phẩm thua lỗ. Thậm chí, chỉ sau 2 phim Tử chiến trên không và Heo 5 móng, Trần Ngọc Vàng cát-sê tăng đáng kể.

Trấn Thành góp phần tạo ra dàn diễn viên "bảo chứng phòng vé" trong 5 năm nay (2021-nay). Ảnh: Tư liệu

Ngược lại, không thiếu trường hợp diễn viên buộc phải tự hạ mức cát-sê do ê-kíp xác định sai giá trị thương hiệu cá nhân dẫn đến nâng giá không hợp lý.

Đơn cử, sau khi một bộ phim phá vỡ mọi kỷ lục về doanh thu, một diễn viên nghe theo tư vấn của ê-kíp đã nâng giá lên 1,5 tỷ đồng/phim. Kết quả là từ đó đến nay, anh phải hạ cát-sê 2 lần, khi mức cát-sê xuống đến hàng trăm triệu mới có dự án phù hợp để tái xuất.

Cũng theo chị P.H, cần ghi nhận công sức của đạo diễn Trấn Thành trong việc góp phần thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực điện ảnh.

"Trước năm 2021, chúng ta không có nhiều điều để nói về cát-sê của diễn viên, cũng có ít tên tuổi đủ sức mang danh 'bảo chứng phòng vé' như Thái Hòa. Kể từ khi đạo diễn Trấn Thành nhập cuộc điện ảnh, thị trường có cú hích phát triển, sự phân hóa diễn ra mạnh mẽ đồng thời xuất hiện cả dàn diễn viên 'bảo chứng phòng vé' hiện tại.

Khi số lượng phim tăng gấp 2-3 lần chỉ trong 5 năm, số lượng diễn viên hiện có trong thị trường thậm chí không đủ để đáp ứng nhu cầu của đạo diễn, nhà sản xuất, tôi tin mức cát-sê sẽ không dừng lại ở con số 2 tỷ đồng mà sẽ có thêm những thứ bậc mới", theo chuyên gia.

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Tú Liên