Trong sự kiện diễn ra vào chiều 13/4 tại TPHCM, đơn vị sản xuất các chương trình Anh trai say hi, Em xinh say hi, Ca sĩ mặt nạ, Rap Việt... công bố định hướng chiến lược mới.

Ông Bảo Thái - Giám đốc điều hành cho biết thay vì mua bản quyền, nội địa hóa các chương trình truyền hình nước ngoài họ tự chế tác, nắm 100% quyền sở hữu trí tuệ những nội dung đã, đang sản xuất.

Tính riêng năm 2025, tổng lượt xem các chương trình của đơn vị sản xuất này là 67 tỷ. Trong đó, thương hiệu "Vũ trụ say hi" có doanh thu vượt 1.000 tỷ đồng trong năm 2025. Riêng Anh trai say hi 2025 mang về 480 tỷ đồng doanh thu với 45% đến từ bán vé concert (145 tỷ đồng), bán merchandise - hàng hoá, vật phẩm từ chương trình và quyền sở hữu trí tuệ (68 tỷ đồng). Riêng các "anh trai" mang về 74 tỷ đồng qua khai thác thương mại.

Đơn vị sản xuất cũng quản lý thương mại độc quyền hơn 100 nghệ sĩ, nhờ đó sở hữu cộng đồng trên dưới 30 triệu người hâm mộ. Dựa trên nền tảng này, từ năm 2026, họ đẩy mạnh khai thác kinh doanh fandom (cộng đồng người hâm mộ), học hỏi mô hình thành công từ ngành công nghiệp bóng đá Anh và K-pop.

Các concert của 'Vũ trụ say hi'.

Ông Đào Văn Kính - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành nhấn mạnh sẽ chỉ tập trung làm các nội dung tự chế tác, đảm nhận toàn bộ khâu sản xuất âm nhạc. Sắp tới, đơn vị sản xuất này sẽ sản xuất thêm các chương trình dành riêng cho khán giả trung niên và trẻ em.

Về định hướng đào tạo nghệ sĩ, họ sẽ áp dụng cách khai thác tương tự các tập đoàn giải trí Hàn Quốc, chú trọng việc bồi dưỡng nhân tài theo mô hình "from zero to hero" (từ con số không đến ngôi sao).

Ông lấy dẫn chứng về trường hợp rapper HIEUTHUHAI có mức cát-sê tăng 3-5 lần sau Anh trai say hi. Tương tự, ca sĩ Dương Domic từ vị trí chưa được nhiều người biết đến đã tăng cát-sê hàng trăm lần - tiệm cận với HIEUTHUHAI, trong thời gian ngắn đã mua được nhà cho bố mẹ.

Quán quân 'Anh trai say hi' mùa 1 HIEUTHUHAI.

Đánh giá về thói quen giải trí của giới trẻ hiện nay vốn chỉ xoay quanh việc đi cà phê, xem phim, mua sắm, ông Đào Văn Kính nhận định, cần tạo ra một văn hóa giải trí mới thông qua các sự kiện âm nhạc. Khán giả hiện nay tới concert không chỉ xem biểu diễn mà còn thích không khí, trải nghiệm tại đây, sẵn sàng xếp hàng đợi các thần tượng từ sáng tới tối. Vì vậy, đơn vị này chủ trương đẩy mạnh tổ chức concert với chất lượng quốc tế.

Với mục tiêu này, ông Đào Văn Kính tiết lộ kế hoạch tổ chức 1 đến 2 đêm diễn tại Las Vegas (Mỹ) trong năm 2026, với quy mô lớn hơn 7.000 khán giả mỗi đêm. Tầm nhìn đến năm 2027, họ sẽ hướng tới các thị trường Canada và châu Úc, châu Âu.

Ông đánh giá, ngành công nghiệp biểu diễn của Việt Nam là lĩnh vực tiệm cận với thế giới nhất. Mỹ được lựa chọn để tổ chức concert Anh trai say hi vì có cộng đồng người Việt đông đảo, sở hữu trung tâm giải trí quy mô lớn - Las Vegas. Tỷ lệ bán merchandise tại Mỹ lên tới 30-50%, do thói quen mua vé kèm sản phẩm của người hâm mộ - cao hơn nhiều so với mức 3% tại Việt Nam.

2 đêm concert 'Anh trai say hi' vào cuối tháng 7 năm ngoái tại nhà hát Planet Hollywood ở Las Vegas, Mỹ.

Ảnh, video: TP, BTC