Trao đổi với VietNamNet, đại diện ông Trần Thành Trung - đạo diễn MV Người Việt mình thương nhau cho biết ê-kíp đã ghi nhận những phản hồi, ý kiến xung quanh của dư luận về sản phẩm âm nhạc.

Cẩm Ly và Hòa Minzy hòa giọng trong "Người Việt mình thương nhau".

Cụ thể, liên quan đến câu hát "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" gây tranh cãi, đơn vị đang tiến hành chỉnh sửa, thay lời và cập nhật trên YouTube thành câu mới: "Dẫu bão giông, kiên cường luôn vững vàng".

"Chúng tôi sẽ tiến hành đăng tải lên YouTube ngay sau khi có bản thu mới", người đại diện cho biết.

MV Người Việt mình thương nhau thuộc dự án cộng đồng Vietnam Love. Đạo diễn, nhà sản xuất Trần Thành Trung và ê-kíp mất khoảng 6 tháng để hoàn thiện với nhiều lần chỉnh sửa nhằm cân bằng màu sắc âm nhạc và phù hợp quãng giọng của 2 ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy.

Người Việt mình thương nhau phần hình ảnh do Đinh Hà Uyên Thư thực hiện và nhạc sĩ Châu Đăng Khoa sáng tác. Sau gần 5 ngày phát hành, sản phẩm đạt hơn 1,9 triệu lượt xem.

Tuy nhiên, ca khúc nhanh chóng vấp phải tranh cãi từ cộng đồng mạng liên quan câu hát "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu".

Nhiều người chỉ ra rằng hình ảnh này đi ngược lại với câu thành ngữ "Lúa chín cúi đầu'' nhằm thể hiện hình ảnh ẩn dụ về những người có tri thức, đạt được thành tựu nhưng vẫn giữ được sự khiêm nhường, không khoe khoang.

Việc nhạc sĩ Châu Đăng Khoa chỉnh sửa ý của câu trên bị cho là sai nghĩa, khiến hình ảnh vốn mang tính đẹp đẽ, biểu trưng gắn liền với người Việt trở nên lệch lạc, méo mó.

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa sửa lời ca khúc. Đạo diễn Trần Thành Trung cũng chủ động thay lời câu hát mới trong MV giữa tranh cãi.

Giữa ồn ào, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đăng tải 2 bài viết. Ban đầu, anh giải thích về động cơ viết câu hát. Tuy nhiên trưa 28/4, nhạc sĩ thông báo đã sửa phần lời gây tranh cãi trong ca khúc.

"Việc để xảy ra tranh cãi là điều đáng tiếc mà tôi và ê-kíp không mong muốn. Tôi viết lại phần lời mới cho câu hát đó, với mong muốn ca khúc được lan tỏa trọn vẹn hơn trong tinh thần yêu thương, tự hào và gắn kết của người Việt", anh nói.

Liên quan tới vụ việc trên, Ban tổ chức Âm vang Tổ quốc cho biết đang cân nhắc sửa lời hoặc dừng biểu diễn tiết mục này của Cẩm Ly và Hòa Minzy trong chương trình diễn ra tối nay 28/4 tại SVĐ Mỹ Đình.

Ảnh, clip: Tư liệu