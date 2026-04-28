Liên quan tới ca khúc Người Việt mình thương nhau, Ban tổ chức (BTC) chương trình Âm vang Tổ quốc cho biết đang cân nhắc phương án biểu diễn, thậm chí có thể chỉnh sửa ca từ trước khi chính thức đưa lên sân khấu tối 28/4 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Đại diện BTC thông tin, việc thay đổi lời bài hát đang được bộ phận âm nhạc xem xét kỹ lưỡng, trong bối cảnh tác phẩm còn liên quan tới nhà sản xuất trước đó. "Chúng tôi sẽ sớm có thông tin chính thức gửi tới báo chí", phía BTC cho biết.

Chất ả đào của Hoà Minzy được tái hiện trong "Người Việt mình thương nhau".

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cũng vừa bày tỏ sự ghi nhận và trân trọng tất cả những ý kiến đóng góp của mọi người dành cho ca khúc Người Việt mình thương nhau. Anh viết: ''Dù đây là góc nhìn và dụng ý của Khoa khi sáng tác nhưng để tranh cãi xảy ra là điều đáng tiếc mà Khoa và ê-kíp không hề mong muốn. Ngay tối qua, 27/4, Khoa đã chủ động viết lại phần lời mới cho câu hát đó, với mong muốn ca khúc được lan tỏa trọn vẹn hơn trong tinh thần yêu thương, tự hào và gắn kết của người Việt mình. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của mọi người''.

Ca khúc Người Việt mình thương nhau do Cẩm Ly và Hòa Minzy thể hiện, sáng tác bởi Châu Đăng Khoa trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội 2 ngày qua xoay quanh câu hát: Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu.

Nhiều khán giả cho rằng hình ảnh này đi ngược với quan niệm quen thuộc "lúa chín cúi đầu" - vốn là ẩn dụ cho sự khiêm nhường của người tài. Việc đảo chiều hình ảnh khiến một bộ phận người nghe lo ngại thông điệp có thể bị hiểu theo hướng đề cao cái tôi, thiếu sự nhún nhường.

Trước đó, tối 27/4, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa lên tiếng giải thích về dụng ý sáng tác. Anh cho biết vẫn ý thức rõ ý nghĩa quen thuộc của hình ảnh "lúa chín cúi đầu", song trong bài hát, anh muốn mở rộng tầng nghĩa.

Theo nam nhạc sĩ, cụm từ "chẳng hề cúi đầu" không mang hàm ý kiêu ngạo, mà nhằm thể hiện tinh thần không khuất phục. Khi đặt trong tổng thể đoạn điệp khúc, hình ảnh cây lúa được sử dụng như một biểu tượng cho con người Việt Nam với tư thế kiêu hãnh, gắn với niềm tự hào dân tộc.

Tuy nhiên, phần lý giải này chưa đủ sức làm dịu dư luận. Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, tranh cãi vẫn tiếp tục lan rộng, với các ý kiến trái chiều về cách sử dụng hình ảnh ẩn dụ trong âm nhạc đại chúng.

Trong khi đó, hai ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy vẫn chia sẻ hình ảnh, video tổng duyệt ca khúc trên trang cá nhân, xác nhận sẽ biểu diễn trong đêm nhạc 28/4. Dù vậy, cả hai chưa lên tiếng về những tranh luận liên quan tới ca từ đang gây chú ý.