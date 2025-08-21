Khoảng 23h08 đêm 19/8, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ từ người dân ở Kyushu, Osaka, Kagoshima, Miyazaki và các tỉnh lân cận, cho biết họ trông thấy “một khối sáng như quả cầu rơi xuống từ trên cao”.

Ảnh chụp màn hình

Hệ thống camera do NHK đặt tại sân bay Kagoshima, Fukuoka và Matsuyama cũng ghi lại được khoảnh khắc quả cầu lóe sáng giữa bầu trời đêm.

Các nhân chứng cho biết, trong khoảnh khắc đó họ cảm thấy "xung quanh như rung lên" và nghe thấy tiếng động lớn như một vụ nổ siêu thanh.

Một tài xế ở tỉnh Miyazaki chia sẻ với NHK rằng, ông nhìn thấy “một luồng sáng trắng bất ngờ xuất hiện từ trên trời, sáng đến mức có thể nhìn rõ từng ngôi nhà”.

Ảnh cắt từ clip

Các chuyên gia thiên văn học xác nhận đây là hiện tượng "hỏa cầu" hay "sao băng siêu sáng" đặc biệt hiếm gặp.

Về bản chất, nó được hình thành khi một thiên thạch lao vào khí quyển Trái đất với tốc độ cực cao, ma sát tạo ra nhiệt lượng khổng lồ khiến nó phát sáng rực rỡ.

Khác với các sao băng thông thường chỉ lóe sáng thoáng qua, "hỏa cầu" có độ sáng lớn hơn nhiều và có thể kéo dài vài giây, đủ để khiến cả bầu trời sáng rực.

Theo ông Daichi Fujii, chuyên gia về thiên thạch ở bảo tàng Hiratsuka, quả cầu lửa có tốc độ khoảng 21 km/giây và có thể đã rơi xuống vùng biển phía nam đảo Kyushu.

Do rơi xuống biển nên rất khó để thu thập mảnh vỡ, đồng nghĩa với việc cơ hội nghiên cứu chi tiết bị hạn chế.

Giới khoa học bày tỏ sự tiếc nuối, bởi nếu tìm được các mảnh thiên thạch, họ có thể phân tích thành phần để truy ngược lại nguồn gốc trong vũ trụ.

Dù vậy, chỉ riêng việc được chứng kiến hiện tượng này cũng đã là một sự kiện hiếm có, mang đến cho người dân Nhật Bản trải nghiệm ngoạn mục.