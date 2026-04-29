Quy hoạch Thủy Nguyên - Bắc Sông Cấm mở ra khung phát triển mới

Theo Quyết định số 1388/QĐ-TTg về nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên đến năm 2045, khu vực này được định hướng phát triển thành đô thị loại III vào năm 2025, hướng tới đô thị loại II vào năm 2035, theo mô hình thành phố thuộc TP. Hải Phòng.

Quy hoạch Hải Phòng năm 2025 tầm nhìn năm 2050

Cùng với đó, phạm vi lập quy hoạch của đô thị mới Thủy Nguyên khoảng 26.910,2 ha; dân số đến năm 2045 dự báo khoảng 725.000 người. Đây là những chỉ dấu cho thấy Thủy Nguyên không còn được nhìn như một khu vực phát triển cục bộ, mà là một phần trong cấu trúc đô thị mới của Hải Phòng trong dài hạn.

Ở cấp độ rộng hơn, Hải Phòng tiếp tục công bố định hướng phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm với các vệ tinh. Trong cấu trúc đó, Bắc sông Cấm và Thủy Nguyên được xem là một phần của không gian mở rộng mới, nơi hạ tầng, hành chính và các chức năng đô thị đang dần được tổ chức lại đồng bộ hơn.

Cầu Nguyễn Trãi rút ngắn kết nối trung tâm Hải Phòng với cực phát triển mới

Nếu quy hoạch là khung phát triển, cầu Nguyễn Trãi được xem là một trong những hạ tầng kết nối có vai trò hiện thực hóa khung đó. Dự án khởi công tháng 12/2024, tổng mức đầu tư hơn 6.235 tỷ đồng, bắc qua sông Cấm, kết nối quận Ngô Quyền với TP. Thủy Nguyên.

Theo thiết kế, cầu dây văng dài gần 1.500m, nhịp chính 300m, lớn nhất Hải Phòng; gồm hai trụ tháp cao 111m, tạo hình “cánh buồm vươn khơi”. Công trình được kỳ vọng hình thành trục kết nối giữa đô thị hiện hữu với khu đô thị mới Bắc sông Cấm và các khu công nghiệp phía Bắc thành phố.

Cầu Nguyễn Trãi kết nối trung tâm thành phố với khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, tiến độ tháng 4/2026.

Cập nhật đến tháng 4/2026, phần cầu chính đạt khoảng 30% khối lượng; cầu dẫn, đường dẫn và nút giao đạt khoảng 80%. Dự án dự kiến hợp long vào tháng 5/2027, thông xe dịp Quốc khánh 2/9/2027.

Không chỉ bổ sung thêm một tuyến hạ tầng vượt sông, cầu Nguyễn Trãi còn góp phần rút ngắn kết nối từ lõi trung tâm hiện nay tới khu vực hành chính - đô thị mới. Khi kết nối hai bờ sông Cấm dần hoàn thiện, khoảng cách địa lý giữa trung tâm cũ và khu vực phát triển mới được thu hẹp, mở ra điều kiện để các động lực kinh tế - đô thị phía Bắc sông Cấm phát huy rõ nét hơn. Trong đó, VSIP Hải Phòng là một trong những hạt nhân quan trọng, góp phần củng cố nền cầu thực về nhà ở, thương mại và dịch vụ tại khu vực.

VSIP Hải Phòng tạo lực đỡ cho nhu cầu nhà ở và dịch vụ

VSIP Hải Phòng tại Thủy Nguyên được phát triển theo mô hình khu công nghiệp - đô thị và dịch vụ tích hợp, quy mô khoảng 1.100 ha. Song song với đó, khu đô thị Bắc sông Cấm cũng được định vị là tổ hợp đô thị mới, bao gồm nhà ở, thương mại, dịch vụ và hệ thống tiện ích đồng bộ

Trong tổng thể phát triển này, khu công nghiệp không chỉ tạo việc làm mà còn kéo theo nhu cầu cư trú, lưu trú, thương mại và dịch vụ đi kèm. VSIP Hải Phòng hiện thu hút khoảng 50 - 60 dự án FDI từ Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Malaysia… với tổng vốn đầu tư đạt hàng tỷ USD. Cùng với lực lượng chuyên gia, kỹ sư, quản lý trong nước và quốc tế, khu vực này đang hình thành nền cầu thực về nhà ở và dịch vụ.

VSIP Hải Phòng hiện có quy mô hơn 57.000 lao động. Đây là cơ sở cho thấy nhu cầu nhà ở và các loại hình thương mại và dịch vụ quanh khu vực không chỉ đến từ kỳ vọng thị trường, mà thực tế gắn với quá trình phát triển công nghiệp - đô thị đang diễn ra.

Đại đô thị VSIP Hải Phòng 1.100ha.

Đặt trong mạch phát triển đó, các dự án bất động sản mới tại Bắc sông Cấm, tiếp cận thuận tiện với VSIP Hải Phòng có thêm cơ sở để gia tăng giá trị khai thác và đầu tư. Trong đó, The Greenery 2 - dự án mới tại Hải Phòng, hiện diện trong không gian này, được xem là hưởng lợi từ quá trình hoàn thiện hạ tầng cầu Nguyễn Trãi, sự mở rộng của khu công nghiệp - đô thị và nhu cầu ngày càng tăng về cư trú, thương mại, dịch vụ.

Ở ngắn hạn, dự án có lợi thế về nhận diện vị trí khi quy hoạch và các trục kết nối dần hoàn thiện. Về trung hạn, khu vực có thể đón thêm nhu cầu ở, kinh doanh và khai thác dịch vụ từ cộng đồng chuyên gia, kỹ sư, người lao động và cư dân đô thị mới. Về dài hạn, The Greenery 2 có tiềm năng tích lũy giá trị đến từ việc nằm trong vùng phát triển đang mở rộng của Thủy Nguyên và Bắc sông Cấm.

Phối cảnh tuyến đại lộ Bắc Nam VSIP và trục shophouse.

Với nền tảng từ quy hoạch, hạ tầng và động lực công nghiệp - đô thị, dự án The Greenery 2 đang hiện diện trong một vùng phát triển có cơ sở rõ ràng, được giới đầu tư đánh giá là yếu tố quan trọng để dự án có thể gia tăng giá trị sử dụng và dư địa khai thác theo tiến trình phát triển của Thủy Nguyên.

(Nguồn: Công Ty TNHH VSIP Hải Phòng)