Sáng 20/4, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hải Phòng khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã bầu ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng giữ chức Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Đỗ Thành Trung, tân Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông Đỗ Thành Trung sinh năm 1976, quê tỉnh Gia Lai, trình độ Thạc sĩ kinh tế. Ông từng có nhiều năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ).

Tháng 3/2023, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ). Đến tháng 2/2025, sau khi Bộ Tài chính sáp nhập với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tháng 3/2026, ông được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho hay sẽ tiếp tục phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện và phát huy cao nhất kiến thức, năng lực và kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác để cống hiến vì sự phát triển của TP Hải Phòng.