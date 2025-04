Sau hơn 2,5 năm thi công, cầu Nhơn Trạch bắc qua sông Đồng Nai là một trong những hạng mục trọng điểm của dự án Vành đai 3 TPHCM đang bước vào giai đoạn nước rút, dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 4 này.

Ghi nhận của VietNamNet, những ngày cuối tháng 4, trên công trường, nhiều công nhân cùng máy móc thiết bị đang hoạt động tối đa công suất. Các hạng mục cuối như thảm nhựa, lắp lan can, hệ thống điện và vệ sinh mặt cầu đang được gấp rút hoàn thiện.

Dự án do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ GTVT - nay là Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài hơn 8,2km, trong đó đoạn qua TPHCM dài 1,92km và đoạn qua Đồng Nai dài 6,3km. Giai đoạn 1 được thiết kế với quy mô 4 làn xe và 2 làn hỗn hợp.

Tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, dự án bao gồm hai gói thầu chính: CW1 thi công cầu Nhơn Trạch dài 2,6km và CW2 là phần đường dẫn hai đầu cầu dài 5,6km. Một số đoạn thuộc dự án đã bắt đầu thảm nhựa.

Dự án chính thức khởi công từ tháng 9/2022 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2025. Tuy nhiên, để kịp tiến độ phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), đơn vị thi công đã tăng tốc, dự kiến thông xe kỹ thuật sớm hơn 5 tháng.

Anh Trần Văn Tý đang lắp đặt bó cáp lực ngầm tại trụ cầu cho biết, hệ thống cáp ngầm này có vai trò then chốt trong việc gia cố kết cấu, đảm bảo độ bền và an toàn cho cầu sau khi hoàn thành.

Trong gói CW2 còn có cầu Rạch Chạy dài 280m và 4 cầu cạn trên các nhánh đường dẫn trong nút giao với đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Dù trời đã trưa, các công nhân vẫn tranh thủ quét dọn bề mặt cầu để chuẩn bị cho các công đoạn tiếp theo của công trình.

Ông Trần Bình An, Giám đốc dự án cầu Nhơn Trạch cho biết, gói thầu CW1 hiện đã đạt khoảng 99% khối lượng. Một số đoạn đã được thảm nhựa, hệ thống điện và biển báo đang được lắp đặt đồng bộ. Dự kiến, cầu Nhơn Trạch sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 27/4 tới.

“Chúng tôi chia làm việc ‘3 ca 4 kíp’ liên tục cả ngày lẫn đêm. Giai đoạn này chủ yếu tập trung hoàn thiện mặt cầu, lắp lan can và kiểm định kỹ thuật để đảm bảo an toàn”, ông An nói.

Dự án cầu Nhơn Trạch thuộc đoạn 1A của tuyến Vành đai 3 được kỳ vọng sẽ kết nối các tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An.

Khi hoàn thành, tuyến đường này mở ra trục kết nối mới giữa TPHCM và Đồng Nai, giảm áp lực giao thông cho cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và phà Cát Lái.