Ngày 18/9, trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Nguyễn Công An, Trưởng Công an xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận vừa thuyết phục thành công một phụ nữ từ bỏ ý định tự tử.

Thượng tá Nguyễn Công An (phải), khuyên người phụ nữ từ bỏ ý định tự tử. Ảnh: CA

Theo đó, khoảng 10h cùng ngày, trong lúc thực thi nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Công An phát hiện chị C.T.C. (SN 1989, trú xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) đứng trên cầu Sêrêpốk (đoạn nối tỉnh Đắk Lắk - Lâm Đồng) có ý định tiêu cực.

Lúc này, Thượng tá An nhanh chóng tiếp cận, kiên trì trò chuyện và trấn an tinh thần chị C. Một lúc sau, chị C. đã từ bỏ ý định tự tử. Ngay sau đó, Công an xã Hòa Phú đã phối hợp với Công an xã Cư Jút hỗ trợ đưa chị C. về nhà an toàn.

Thượng tá An cho biết, lúc mới tiếp cận, chị C. kiên quyết đòi nhảy cầu nên anh cùng mọi người đã nhanh chóng đưa chị ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong quá trình khuyên nhủ anh phát hiện chị gặp nhiều chuyện buồn, khó khăn trong cuộc sống.

"Tôi nói với chị C. tự tử không giải quyết được gì cả, phía sau chị còn có gia đình. Nghe tôi nói xong chị C. bắt đầu suy nghĩ lại và từ bỏ ý định tiêu cực", Thượng tá An chia sẻ.

Thượng tá Nguyễn Công An (nguyên Phó trưởng Phòng Hậu cần Công an tỉnh Đắk Lắk) vừa được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Hòa Phú ngày 14/9 vừa qua.