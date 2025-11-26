

Ngày 26/11, Công an xã Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã có báo cáo nhanh liên quan vụ việc bố ôm hai con nhỏ nhảy cầu đường sắt Trường Xuân (xã Sơn Tịnh).

Khoảng 10h30 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo về việc anh Võ Văn Tín (SN 1998, trú thôn Điện An 4, xã Tư Nghĩa) ôm hai con là bé trai V.V.T (SN 2019) và bé gái V.N.M.A (SN 2023) nhảy xuống sông Trà Khúc tự tử.

Người dân đã tổ chức ứng cứu và đưa cả ba lên bờ. Tuy nhiên, bé gái 2 tuổi đã tử vong, còn bé trai 6 tuổi bị thương, được điều trị tại bệnh viện.

Xe máy, dép, mũ bảo hiểm để trên cầu đường sắt Trường Xuân. Ảnh: N.X

Theo thông tin ban đầu, anh Tín cùng vợ là chị B.T.T. (SN 1993, trú xã Bình Giã, TPHCM) và hai con sinh sống, làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

Gần đây, do mâu thuẫn gia đình, anh Tín đưa hai con về quê (thôn Điện An 4) và làm việc ở nhà máy nước đá tại thôn Thanh Hà (xã Tư Nghĩa).

Thời gian gần đây, anh Tín có biểu hiện buồn chuyện gia đình. Trước đó, anh từng dẫn hai con đến khu vực cầu Cổ Lũy (xã An Phú) với ý định tự tử nhưng không thành.

Lãnh đạo xã Tư Nghĩa thăm hỏi bé trai 6 tuổi đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Hà My

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Đăng Vinh - Bí thư xã Tư Nghĩa, cho biết vợ chồng anh Tín đang trong thời gian ly thân. Chị B.T.T đang trên đường từ TPHCM về Quảng Ngãi để lo hậu sự cho con gái sau khi nhận tin báo.

Theo ông Vinh, trong sáng cùng ngày, anh Tín chở theo con gái 2 tuổi đến trường tiểu học để xin cho con trai 6 tuổi (đang học lớp 1) được về sớm. Đến khoảng 10h30, địa phương nhận tin xảy ra vụ việc đau lòng tại khu vực cầu đường sắt Trường Xuân.

Chiều nay, chính quyền xã Tư Nghĩa đã đến chia buồn với gia đình nạn nhân, hỗ trợ lo hậu sự cho bé gái và thăm hỏi bé trai đang điều trị tại bệnh viện.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.