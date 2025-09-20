Sau hơn 10 tháng thi công, cầu Phong Châu đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Khi đưa vào sử dụng, cây cầu sẽ đáp ứng mong mỏi của người dân hai bên bờ sông Hồng, đồng thời nối lại tuyến quốc lộ 32C – huyết mạch đã bị gián đoạn suốt một năm qua.

Chiều 18/9, mặt cầu đã được trải xong lớp asphalt. Ảnh: Đức Hoàng

Được khởi công trong bối cảnh đặc biệt, sau sự cố sập cầu từng khiến tuyến giao thông huyết mạch Phong Châu bị chia cắt, cây cầu mới không chỉ có ý nghĩa về hạ tầng mà còn là biểu tượng của tinh thần nỗ lực vượt khó, thần tốc tái thiết của chính quyền và người dân.

Trong đó, lực lượng quân đội đóng vai trò quan trọng, tiêu biểu là Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) – đơn vị vận hành cầu phao, cùng Binh đoàn 12 – nhà thầu thi công công trình.

Trong thời gian xây dựng cầu Phong Châu mới, cầu phao Phong Châu do Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh vận hành đã đưa hàng triệu lượt người, phương tiện qua sông Hồng đảm bảo an toàn. Ảnh: Đức Hoàng

Trong suốt quá trình thi công, Binh đoàn 12 – nhà thầu chính – đã huy động tối đa nhân lực, máy móc với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, làm việc không ngày nghỉ, giúp dự án về đích sớm gần hai tháng so với kế hoạch.

Những ngày này, không khí trên công trường hết sức khẩn trương: các hạng mục trải asphalt, sơn kẻ vạch, lắp hệ thống thoát nước, khe co giãn đang được gấp rút hoàn thiện. Lực lượng thi công chia ca làm việc liên tục, tranh thủ từng giờ để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình trước thời khắc khánh thành.

Công nhân đang lắp đặt tấm chặn rác ống thoát nước. Ảnh: Trọng Tùng

Thượng tá Trần Đăng Tuấn, Chỉ huy công trường, cho biết vượt qua nhiều khó khăn về thủy văn và địa chất, trong suốt 10 tháng qua, toàn bộ cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng các nhà thầu đã nỗ lực thi công liên tục, với mục tiêu sớm nối lại cầu Phong Châu, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và góp phần phát triển kinh tế – xã hội trong khu vực.

Theo Thượng tá Tuấn, với sự hỗ trợ của trang thiết bị, máy móc và công nghệ thi công hiện đại, khoảng 2,5 vạn m³ bê tông và sắt thép đã được sử dụng để xây dựng cầu Phong Châu mới. Đặc biệt, với quy mô và kết cấu hiện đại, đây là cây cầu có tiến độ thi công nhanh nhất trong lịch sử ngành cầu đường Việt Nam.

Các khe co giãn cầu đang được lắp đặt, hoàn thiện. Ảnh: Trọng Tùng

Theo kế hoạch, ngày 27/9, Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức lễ khánh thành cầu Phong Châu mới. Trước đó, ngày 9/9/2024, cầu Phong Châu – cây cầu huyết mạch trên quốc lộ 32C – bất ngờ sập, cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp dàn chính. Sự cố khiến giao thông trên tuyến quốc lộ 32C kết nối khu vực Tây Bắc tê liệt, đồng thời gây bàng hoàng cả nước, đặc biệt với thân nhân 8 nạn nhân tử vong và mất tích.

Trước yêu cầu cấp bách phải khôi phục tuyến giao thông huyết mạch, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới theo quy định về công trình khẩn cấp. Ngày 21/12/2024, tại xã Phùng Nguyên, Bộ Giao thông Vận tải (cũ) tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng cầu mới trên quốc lộ 32C.

Cầu Phong Châu mới dài khoảng 652,88m, kết cấu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, rộng 20,5m, phù hợp với nền đường hiện hữu. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư. Ngay sau lễ khởi công, ba mũi thi công liên tục đã góp phần đẩy nhanh tiến độ, giúp công trình hoàn thành sớm gần hai tháng.

Hình ảnh đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện cầu Phong Châu trước ngày khánh thành:

Cầu Phong Châu, cây cầu có quy mô, kết cấu được xây dựng nhanh nhất trong lịch sử ngành cầu đường Việt Nam. Ảnh: Trọng Tùng

Trong 10 tháng qua, ba mũi thi công liên tục đã được triển khai góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công vượt tiến độ gần 2 tháng. Ảnh: Trọng Tùng

Vượt qua các điều kiện thời tiết bất lợi, cán bộ kỹ sư, công nhân thi công 3 ca, 4 kíp không ngày nghỉ. Ảnh: Trọng Tùng

Việc lắp đặt các hạng mục cuối cùng đang được gấp rút triển khai. Ảnh: Trọng Tùng

Công nhân đang kiểm tra, hiệu chỉnh lan can cầu. Ảnh: Đức Hoàng

Chi tiết trang trí trên lan can cầu với hình ảnh cổng Đền Hùng đặc trưng của tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Trọng Tùng